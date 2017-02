Pericol in trafic!Soferi fara permis sau beti, prinsi de politistii suceveni

Unul dintre soferi avea o alcoolemie de 0,75 mg/l alcool pur in aerul expirat.

Soferi fara permis sau beti, prinsi in trafic de politistii suceveni. In noaptea de vineri spre sambata, ora 00.15, un echipaj rutier din cadrul Politiei municipiului Suceava a oprit pentru control pe strada Bistritei, din localitate, autoturismul condus de un barbat de 49 de ani, din comuna Udesti. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,44 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante". In noaptea de vineri spre sambata, ora 00.30, o patrula din cadrul Politiei municipiului Falticeni a oprit pentru control pe strada Buciumeni din localitate, autoturismul condus de o femeie de 27 de ani, din comuna Boroaia. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, femeia nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. Aceasta s-a ales cu dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere", ce va fi solutionat procedural. La ora 00.35, o patrula din cadrul Sectiei 7 Politie Rurala Malini, a oprit pentru control pe DJ 209A, pe raza comunei Cornu Luncii, autoturismul condus de un tanar de 22 de ani, din comuna Slatina. Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,75 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante". In noaptea de vineri spre sambata, ora 02.35, un echipaj rutier din cadrul Politiei municipiului Suceava a oprit pentru control pe strada Victoriei din localitate, autoturismul condus de un localnic de 39 de ani. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,72 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Barbatul s-a ales cu dosar . Sambata, in jurul orei 04.38, o patrula din cadrul Politiei municipiului Campulung Moldovenesc a oprit pentru control pe strada Calea Transilvaniei din localitate, autoturismul condus de un tanar de 25 de ani, din comuna Musenita.Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,71 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. In cauza s-a intocmit dosar penal. In noaptea de sambata spre duminica, ora 02.23, un echipaj rutier din cadrul Politiei municipiului Vatra Dornei, a oprit pentru control pe strada Vasile Deac din localitate, autoturismul condus de un localnic de 31 de ani. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,51 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante".In noaptea de sambata spre duminica, ora ora 02.50, o patrula din cadrul Sectiei 5 Politie Rurala Darmanesti, a oprit pentru control pe DJ 178A, pe raza comunei Todiresti, autoturismul condus de un barbat de 37 de ani, din comuna Ilisesti.Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,41 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural. Duminica,ora 03.00, o patrula din cadrul Sectiei 10 Politie Rurala Gura Humorului a oprit pentru control pe DJ 209C, din comuna Berchisesti, autoturismul inmatriculat in strainatate, condus de un localnic de 22 de ani.In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, tanarul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. Tanarul s-a ales cu dosar penal aspectul comiterii infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere", ce va fi solutionat procedural.