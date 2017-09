Persoane disparute sau cu mandate emise de instante, depistate de politistii suceveni

In activitatile de cautare, identificare si localizare au fost angrenati 50 de politisti judiciaristi, dar si politisti din cadrul structurilor de ordine publica si politie rutier.

Politistii judiciaristi de la nivelul IPJ Suceava si subunitatilor de politie au desfasurat in cursul zilei de marti actiuni de identificare si localizare a unor persoane urmarite. Este vorba de persoane care erau urmarite la nivel national si international pentru ca se sustrageau executarii unor pedepse privative de liberate dar si persoane care figurau disparute ca urmare a unor plecari voluntare. In urma masurilor dispuse au fost identificate sase persoane urmarite in temeiul legii. Doua dintre acestea erau posesoare de mandate a executarii pedepsei cu inchisoarea sau mandate de arestare preventiva, o tanara era data disparuta impreuna cu fiul ei, iar alte doua persoane figurau ca plecate in mod voluntar de la domiciliu. In activitatile de cautare, identificare si localizare au fost angrenati 50 de politisti judiciaristi, dar si politisti din cadrul structurilor de ordine publica si politie rutier. In baza unor date si informatii detinute cu privire la o persoana care se sustragea unui mandat de arestare preventiva, un echipaj din cadrul Serviciului Rutier Suceava a oprit pentru control pe DN 2, la iesirea din municipiul Suceava, spre comuna Patrauti, autoturismul condus de un tanar de 26 de ani, din judetul Mehedinti. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, tanarul figureaza ca urmarit de I.P.J. Mehedinti, intrucat pe numele lui a fost emis un mandat de arestare preventiva din 29 august 2016. Tanarul a fost, retinut, incatusat si condus la sediul politiei, fiind preluat de o escorta din cadrul I.P.J. Suceava, care l-a transportat si incarcerat in Penitenciarul Botosani. Oamenii legii l-au depistat pe strada Chilia din municipiul Vatra Dornei, pe un localnic de 28 de ani, pe numele caruia, Judecatoria Vatra Dornei a emis un mandat de executare a pedepsei inchisorii, fiind condamnat la un an si o luna de inchisoare pentru savarsirea de infractiuni la regimul circulatiei rutiere(conducerea sub influenta alcoolului sau a altor substante). Cel in cauza a fost incatusat, escortat si incarcerat in Penitenciarul Botosani. Urmare Dispozitiei SIC Suceava, agentii de politie din cadrul Postului de Arbore, au identificat-o pe raza localitatii pe o tanara de 17 ani, care la data de 11 septembrie, a plecat impreuna cu copilul sau nou nascut, din Centrul Maternal Suceava si nu a mai revenit.