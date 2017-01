Persoane necunoscute au spart geamul unei masini si au furat o geanta, in municipiul Suceava

Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de furt calificat, cercetarile fiind continuate pentru identificarea autorilor si recuperarea prejudiciului.

Politia municipiului Suceava a fost sesizata prin "S.N.U.A.U.112" de un localnic de 37 de ani, despre faptul ca, persoane necunoscute i-au sustras bunuri din autoturism. Din primele cercetari, politistii au stabilit faptul ca, luni, profitand de neglijenta victimei care, in jurul orei 15.12, a parcat autoturismul pe o strada din localitate si a lasat bunurile de valoare in interior, pe un scaun, prin spargerea unui geam, persoane necunoscute au sustras o geanta cu documente personale si alte bunuri de uz personal, valoarea totala a prejudiciului fiind de circa 1.600 lei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de furt calificat, cercetarile fiind continuate pentru identificarea autorilor si recuperarea prejudiciului.

Politistii atrag atentia cu privire la modul de asigurare a vehiculelor, dar si cu privire la locatiile de parcare si la bunurile pe care cetatenii le lasa in interiorul autoturismelor.

Pentru a preveni furturile din si de auto, politistii recomanda:

-nu parcati autoturismul in zone neiluminate, la adapostul intunericului, hotii pot actiona nestingheriti;

-nu lasati in interiorul autoturismului acte sau alte valori;

-in timpul zilei asigurati-va autoturismul prin blocarea tuturor portierelor;

-cand parasiti autoturismul, chiar pentru un minut, nu va zgarciti cu timpul dumneavoastra si asigurati portierele; indicat ar fi si cuplarea sistemului de alarma;

-nu lasati in autoturism bunuri de valoare, genti sau lucruri ce ar putea trezi interesul hotilor; acestia actioneaza atat in parcarile aglomerate cat si din mers, incercand portierele masinilor stationate;

-daca la bordul autoturismului aveti montata aparatura electronica de valoare, gen, radio casetofoane scumpe sau CD playere, sisteme de navigatie, statii auto, este indicat sa fie luate in casa pe timpul noptii;

incercati sa montati aparatura audio pe un sistem tip sina, cu fise, care sa permita o deconectare usoara si fara riscuri;

-nu lasati niciodata in autoturism actele masinii;

-nu lasati in masina bani, carti de credit, ordine de plata sau alte obiecte ; obiceiul de a incuia in torpedou banii , atrage de obicei atentia;

-cumparati-va si dotati-va autoturismul cu sisteme sigure antifurt pentru portiere, portbagaj si nu in ultimul rand pentru rezervor.