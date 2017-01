Persoanele fara adapost, adunate de pe strazi de pompierii suceveni

Vineri seara, incepand cu ora 22:00, pompierii militari suceveni din toate subunitatile din judet au efectuat misiuni de patrulare pentru identificarea persoanelor fara adapost, aflate in pericol din cauza temperaturilor extrem de scazute. Echipajul Detasamentului de Pompieri Suceava a identificat o persoana fara adapost, un barbat in varsta de 43 de ani, in zona Autogarii municipiului Suceava. Persoana a fost transportata de catre salvatori la Adapostul "Sfanta Vineri" al Asociatiei "Lumina Lina", unde a ramas peste noapte.