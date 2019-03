Pescar gasit mort in Lacul Lipoveni

Un pescar a fost gasit mort in Lacul Lipoveni. Descoperirea macabra a fost facuta de un angajat al punctului de lucru Lacul de acumulare Lipoveni, miercuri dupa - amiaza. Barbatul a sunat la 112. Un echipaj de pompieri s-a deplasat la fata locului si a scos cadavrul la mal. Cel gasit in apa avea in spate un rucsac cu ustensile de pescuit la copca. Este vorba despre un barbat de 59 de ani din municipiul Suceava, despre care rudele au declarat ca a plecat de la domiciliu la pescuit pe Lacul Lipoveni in data de 19 ianuarie, ora 05.00, si nu a mai revenit. Trupul neinsufletit nu prezenta semne de violenta si a fost transportat la morga, in vederea efectuarii necropsiei si stabilirii cauzelor producerii decesului.In cauza a fost intocmit dosar penal, cercetarile fiind continuate sub aspectul savarsirii infracțiunii de "ucidere din culpa".