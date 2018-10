Pesta porcina, la granitele judetului Suceava. Sedinta de urgenta la Prefectura si masuri de prevenire a bolii

Pesta porcina a ajuns la granitele judetului Suceava. Membrii Centrului Local de Combatere a Bolilor Suceava s-au reunit in sedinta extraordinara, pentru a discuta despre evolutia pestei porcine in Romania si despre eventuale noi masuri de prevenire a aparitiei bolii in judetul Suceava, avand in vedere ca, in judetul vecin Maramures, a fost confirmat un focar de pesta porcina africana, marti, 23 octombrie 2018. Intalnirea a fost condusa de prefectul de Suceava, Mirela Elena Adomnicai, subprefectul Silvia Boliacu, vicepresedintele CJ Suceava, Viorel Seredenciuc si seful ISU Suceava, Costica Ghiata.

Prefectul Judetului Suceava, Mirela Elena Adomnicai a precizat ca, in contextual aparitiei unui focar de pesta porcina africana pe raza judetului Maramures, a considerat necesara intalnirea membrilor Centrului Local pentru Combaterea Bolilor.In urma unei inspectii efectuate marti, pe DN 18, drum care leaga judetul Suceava de Maramures, a constatat ca deja e practicabil si se circula in zona. In acest context, prefectul a propus sa fie luata in discutie amplasarea unor filtre suplimentare de politie pe acest tronson, intrucat exista un risc sporit in ceea ce priveste raspandirea pestei porcine africane si pe aceasta cale.

Seful Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, Dan Corneanu, a informat ca masurile de prevenire a imbolnavirilor cu PPA sunt in continua aplicare si monitorizare permanenta in judetul Suceava. De asemenea, echipe mixte constituite din reprezentanti ai DSVSA, Inspectoratului de Politie Judetean, Inspectoratului Judetean de Jandarmi continua controalele periodice in targurile de animale din judetul Suceava, unde este interzisa comercializarea porcinelor, fiind constatata o diminuare a circulatiei spre aceste targuri. Totodata, se verifica periodic conditiile sanitar-veterinare in exploatatiile de animale.

La frontiera Siret, este asigurata permanenta la controlul bagajelor, fiind mentinuta interdictia introducerii in tara a produselor de origine animala, iar dezinfectoarele pietonale si rutiere sunt functionale. Directorul DSVSA Suceava considera oportuna constituirea unor filtre suplimentare pe DN 18.

Referitor la acest aspect, seful Inspectoratului Judetean de Politie Suceava, de comisar sef Adrian Buga, a precizat, la randul sau, ca exista filtre de control ale IPJ pe DN18, care fac verificari aleatorii. Comisarul sef a mai spus ca se va analiza oportunitatea unui filtru suplimentar permanent, 24 din 24 de ore, sau numai pe timpul noptii, iar daca va fi nevoie se va lua si aceasta masura.

Potrivit ultimei actualizari a situatiei privind evolutia Pestei Porcinei Africane pe teritoriul Romaniei, transmisa de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, la data de 18 octombrie 2018 boala evolua in 260 de localitati din 14 judete, cu un numar de 1.021 de focare (dintre care 15 in exploatatii comerciale). De asemenea, au fost inregistrate 107 cazuri la mistreti.Referitor la situatia din judetul Maramures, ANSVSA a informat ca Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala a confirmat diagnosticul de PPA, in probele trimise de DSVSA Maramures, in data de 23.10.2018.