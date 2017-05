Peste 1.000 de amenzi aplicate de politistii suceveni in minivacanta de 1 Mai

In cadrul actiunii au fost aplicate sanctiuni contraventionale in valoare de peste 600.000 lei.

Peste 1000 de amenzi aplicate de politistii suceveni in minivacanta de 1 Mai. "In vederea asigurarii climatului de siguranta publica, diminuarii riscului rutier, precum si pentru protejarea populatiei impotriva actelor de comert ilicit, politistii din cadrul I.P.J. Suceava au desfasurat actiuni si controale in perioada 28 aprilie-1 mai pentru cresterea gradului de siguranta pe perioada minivacantei de 1 Mai. Zilnic, peste 220 de politisti, au actionat la nivelul judetului, pentru ca sucevenii si turistii sa petreaca zilele libere in siguranta", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava. In aceasta perioada au actionat zilnic zece autospeciale radar pentru monitorizarea traficului rutier si cresterea gradului de siguranta pe drumurile publice. Au fost organizate 39 de actiuni in cadrul carora au fost aplicate 1033 de sanctiuni contraventionale in valoare de 601.925 lei. Pentru nereguli de natura economica au fost aplicate 79 sanctiuni contraventionale si 73 de sanctiuni la Legea 61/1990 republicata privind ordinea si linistea publica. De asemenea, au fost confiscate produse din carne, peste dar si produse accizabile in valoare totala de peste 317.000 lei. Au fost retinute 43 de permise de conducere.