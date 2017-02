Peste 100 de cersetori identificati de politistii suceveni

Pe perioada desfasurarii actiunii au fost legitimate peste 100 de persoane si au fost aplicate 27 de sanctiuni contraventionale in valoare de 5.150 lei.

Vineri si sambata s-au desfasurat ultimele actiuni in cadrul campaniei "Saptamana Sigurantei Cetateanului". Campania a avut ca scop responsabilizarea cetatenilor si sensibilizarea acestora cu privire la diverse segmente de infractionalitate si masurile ce trebuie adoptate pentru prevenirea victimizarii. Un aport semnificativ in derularea activitatilor preventive si de informare l-au avut cei 53 de politisti nou incadrati la nivelul IPJ Suceava din sursa externa. Zilnic, alaturi de politistii de prevenire si politistii de proximitate din cadrul Politiei Municipiului Suceava acestia au fost prezenti in teren si au luat primul contact cu actiunile ce trebuie desfasurate in sprijinul comunitatii. Astfel, vineri si sambata peste 60 de politisti s-au deplasat pe strazile municipiului Suceava, in zona garii si autogarii, in zona unitatilor de alimentatie publica, in parcarile si in interiorul hypermarket-urilor pentru identificarea persoanelor care apeleaza la mila cetatenilor, cersind si pentru informarea populatiei cu privire la dimensiunea si urmarile acestui fenomen asociat infractionalitatii. Actiunile au avut ca scop prevenirea si combaterea faptelor de cersetorie, precum si mentinerea unui climat de ordine si liniste publica in aceste zone si a prevenirii si combaterii altor fapte antisociale. Pe perioada desfasurarii actiunii au fost legitimate peste 100 de persoane si au fost aplicate 27 de sanctiuni contraventionale in valoare de 5.150 lei. Dintre acestea, 16 sanctiuni au fost aplicate pentru abateri la Legea 61/1991 modificata si 11 sanctiuni contraventionale in valoare de peste 2000 lei au fost aplicate cersetorilor. Cu toate persoanele identificate s-au purtat discutii si au fost indrumate sa apeleze la serviciile si institutiile specializate in acordarea de asistenta sociala si sprijin. "Politistii fac inca o data apel ca toate aceste persoane sa constientizeze riscurile la care se expun si sa apeleze la serviciile specializate. De asemenea, politistii solicita cetatenilor sa nu incurajeze cersetoria oferind sume de bani persoanelor care apeleaza la mila publicului, gestul umanitar ajungand de multe ori in mainile unor persoane care nu fac decat sa exploateze fiinte fara ajutor. Oferirea de bani nu ajuta aceste persoane, permanentizand doar un flagel social care in timp poate dezvolta si componente infractionale. Cersetoria inseamna pe langa ruinarea viitorului personal si profesional al tinerilor si primul pas catre delincventa si infractionalitate. De la mana intinsa, pana la furt sau talharie prin smulgere nu e decat un pas, un pas care se scurteaza uneori prin "complicitatea" noastra", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.