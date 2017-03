Peste 100 de metri cubi de cherestea confiscati de la o societate din Comanesti FOTO

De asemenea, in cadrul actiunii a fost prins si un botosanean care transporta material lemnos fara documente legale.

Peste 100 de metri cubi de cherestea confiscati de la o societate din Comanesti. In perioada 01 - 02 martie, politistii Biroului de Combatere a Delictelor Silvice Suceava si cei din structurile de ordine publica din cadrul politiilor municipale si orasenesti, inclusiv cei din mediul rural, impreuna cu reprezentantii Garzii Forestiere Suceava si ai Directiei Silvice Suceava, au desfasurat o actiune pe linia prevenirii taierii, transportului, prelucrarii si comercializarii ilegale a materialului lemnos. In baza Planului de actiune in "Scutul Padurii 2017", politistii din cadrul I.P.J. Suceava, Serviciul de Ordine Publica - Biroul de Combatere a Delictelor Silvice, impreuna cu delegati din cadrul Garzii Forestiere Suceava, au efectuat, joi, un control pe linia respectarii regimului silvic, la o societate comerciala cu sediul social in localitatea Comanesti. La finalizarea verificarilor, echipa de control a constatat ca societatea comerciala vizata, a livrat cantitatea de 114,919 mc cherestea rasinoase, cu avize de insotire din care nu rezulta provenienta legala, in sensul ca a inscris in avizele de insotire coduri unice invalide.In cauza s-a procedat la confiscarea valorica a cantitatii de 114,919 m.c. material lemnos, in valoare de 61711,503 lei iar societatii comerciale i-au fost aplicate patru sanctiuni contraventionale in valoare de 13.000 lei pentru incalcarea prevederilor Lg. 171/2010. Tot joi, ora 14:00, politisti din cadrul Postului de Politie Marginea, au oprit pentru control, pe un drum comunal neclasificat din localitate o autoutilitara care transporta material lemnos, condusa de catre un barbat de 27 ani, din comuna Condareni, judetul Botosani, care nu avea documente legale pentru materialul lemnos. In urma inventarierii efectuata de lucratori din cadrul Ocolului Silvic Marginea, s-a constatat ca soferul transporta cantitatea de 2,60 mc lemn. Conducatorul auto a fost sanctionat contraventional conform art.19, al.1, lit. B, din L. 171/2010, materialul lemnos in valoare de 169 lei fiind confiscat. De asemenea s-a procedat la indisponibilizarea autoutilitarei, in curtea Politiei Municipiului Radauti. Miercuri, in jurul orei 05.00, politistii de siguranta publica din cadrul Politiei municipiului Radauti, au oprit o autoutilitara, pe strada Constantin Dobrogeanu-Gherea din municipiul Radauti, condusa de un barbat de 19 ani, din comuna Fratautii Noi, care a prezentat documentele autoutilitarei si documentele personale.Cu ocazia controlului efectuat asupra autoutilitarei, s-a constatat ca aceasta este incarcata cu material lemnos, respectiv cherestea lemn rasinoase, brad, pentru care proprietarul a declarat ca nu poseda un aviz de insotire sau alte documente de provenienta, fapt pentru care a fost solicitat sprijinul unui lucrator silvic din cadrul Ocolului Silvic Marginea.S-a procedat la inventarierea materialului lemnos, ocazie cu care s-a constatat ca susnumitul transporta cantitatea de 3,72 m.c. cherestea lemn rasinoase, esenta brad, in valoarea de 1718.64 lei. Soferul a fost sanctionat contraventional, conform Legii nr. 171/2010 M., cu amenda de 2000 lei, materialul lemnos fiind confiscat. De asemenea, a fost confiscata si autoutilitara in valoare de 3000 de euro, care a fost indisponibilizata in curtea Politiei municipiului Radauti, urmand a fi introdusa in camera de corpuri delicte a I.P.J. Suceava. “Politistii atrag atentia asupra respectarii legislatiei in domeniul silvic, actiuni si controale in vederea celor care comit delicte silvice urmand a fi desfasurate si in perioada urmatoare in vederea identificarii si tragerii la raspundere a celor care incalca normele in vigoare”, a declarat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.