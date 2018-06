Cele mai multe(920) au fost aplicate la regimul rutier, 127 pentru acte de tulburare a ordinii si linistii publice, iar 36 pentru fapte de alta natura. Valoarea sanctiunilor aplicate a fost de 528.280 lei.

Peste 1000 de sanctiuni contraventionale aplicate de politistii suceveni, intr-o saptamana. Valoarea sanctiunilor a fost de 528.280 lei. Politistii suceveni au actionat zilnic, in perioada 11- 17 iunie, pentru prevenirea si descurajarea faptelor antisociale, dar si pentru a asigura o interventie prompta la orice eveniment. Urmare a activitatilor desfasurate si a masurilor dispuse, nu au fost inregistrate acte grave de tulburare a ordinii si linistii publice si nici evenimente cu impact negativ asupra sigurantei cetatenilor.Pentru prevenirea si descurajarea faptelor antisociale si pentru mentinerea ordinii si linistii publice, la nivelul judetului au actionat, zilnic, 71 patrule de mentinere a ordinii si linistii publice. S-a asigurat interventia la 397 de evenimente, 304 dintre acestea fiind semnalate prin SNUAU 112 si au fost constatate 213 infractiuni.De asemenea, in aceasta perioada, au actionat zilnic 9 autospeciale radar pentru monitorizarea traficului rutier si cresterea gradului de siguranta pe drumurile publice. Politistii au retinut 95 de permise de conducere(12 pentru alcool, 36 pentru viteza excesiva si 47 pentru depasiri neregulamentare si alte abateri) si au retras 28 de certificate de inmatriculare.Actiunile desfasurate de politistii suceveni au vizat in special prevenirea producerii unor accidente si blocaje rutiere pe principalele artere de circulatie, datorate cresterii valorilor de trafic, in special in cadrul "turismului de weekend si turismului sezonier", nerespectarii regulilor de circulatie de catre unii participanti la trafic si neadaptarii conduitei conducatorilor auto la conditiile de trafic.Au fost aplicate 1.083 sanctiuni contraventionale. Cele mai multe(920) au fost aplicate la regimul rutier, 127 pentru acte de tulburare a ordinii si linistii publice, iar 36 pentru fapte de alta natura. Valoarea sanctiunilor aplicate a fost de 528.280 lei. De asemenea, au fost confiscate bunuri in valoare de 50.010 lei, fiind indisponibilizate si bunuri in valoare de 1.854. "Urmare a intensificarii activitatilor de patrulare, a activitatilor investigative desfasurate si a prezentei sporite in teren a politistilor, au fost prinsi in flagrant 19 autori de infractiuni, fiind dispuse masuri preventive fata de noua persoane.In aceeasi perioada au fost depistate doua persoane urmarite la nivel national.Avand in vedere evenimentele preconizate si situatia operativa inregistrata in anii trecuti, politistii vor actiona in continuare pentru apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale persoanei, a proprietatii private si publice, prevenirea si descoperirea infractiunilor, precum si pentru adoptarea celor mai eficiente masuri pentru asigurarea unui climat corespunzator de ordine si siguranta publica", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant I.P.J. Suceava.