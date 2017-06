In continuare se fac verificari pentru identificarea persoanelor implicate si a documentarii intregii activitati infractionale.

In cadrul unei actiuni pe linia combaterii contrabandei cu tigari in zona de responsabilitate a Sectorul PF Brodina - ITPF Sighetu Marmatiei, oamenii legii au descoperit si confiscat 11.439 pachete cu tigari de provenienta ucraineana, in valoare de 134.000 lei. Tigarile au fost ridicate in vederea confiscarii, iar in continuare se fac verificari pentru identificarea persoanelor implicate si a documentarii intregii activitati infractionale.