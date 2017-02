Peste 12.000 de interventii ale pompierilor suceveni in anul 2016

Pe linia prevenirii incendiilor, in anul 2016 s-au desfasurat 1.568 controale si 453 verificari, ceea ce reprezinta o crestere de 12,4% comparativ cu anul 2015. In actiunile preventive executate au fost constatate 10.988 deficiente.

La sediul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Bucovina" al judetului Suceava, a avut loc, luni, sedinta de evaluare a activitatii pentru anul 2016 a pompierilor militari suceveni. Potrivit raportului prezentat, in anul 2016 structurile operative ale inspectoratului au participat la 12.286 situatii de urgenta(in medie 33,57 pe zi), din care: 8.062 cazuri de urgenta asistate de S.M.U.R.D.(65,63%), 818 incendii(718 au fost incendii la gospodarii si alte proprietati, iar 100 au fost incendii de vegetatie uscata si arderi necontrolate), 1.685 alte situatii de urgenta(13,71%), 1.436 alte interventii(11,69%), 67 asistenta persoane(0,55%), 218 actiuni pentru protectia comunitatilor(1,77%). S.M.U.R.D. a intervenit in 8.062 cazuri, acordand ajutor medical de urgenta sau descarcerare la 7.582 persoane(6.775 adulti si 807 copii). Fata de anul 2015 numarul cazurilor de urgenta la care a participat S.M.U.R.D. a crescut(+12,96%), la fel si numarul persoanelor asistate(+5,20 %). In anul 2016, pe teritoriul judetului Suceava au avut loc 718 incendii la gospodarii si alte proprietari(in medie 1,96 pe zi), fata de 679 incendii produse in anul 2015, cresterea fiind de 5,74%. Pe timpul interventiilor pentru stingerea incendiilor au fost salvate: doua persoane(un adult si un copil), 104 animale si 241 pasari. In incendiile produse s-au inregistrat 26 victime (sapte adulti decedati si 14 adulti si cinci copii raniti), 21 de animale si 15.691 pasari moarte. Din totalul incendiilor 79,09% s-au produs la locuinte si anexe gospodaresti. Comparativ cu anul 2015, numarul incendiilor de vegetatie uscata a scazut cu 51,22%. Pe linia prevenirii incendiilor, in anul 2016 s-au desfasurat 1.568 controale si 453 verificari, ceea ce reprezinta o crestere de 12,4% comparativ cu anul 2015. In actiunile preventive executate au fost constatate 10.988 deficiente. Dintre acestea 3.557 au fost solutionate operativ pe timpul controalelor, iar 7.230 au fost sanctionate. S-au intocmit 189 procese-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor, aplicandu-se 189 de amenzi in cuantum de 1.787.000 lei si 7.041 avertismente, ceea ce reprezinta o scadere de 73% la numarul de amenzi aplicate comparativ cu anul precedent. In ceea ce priveste resursele umane, la data de 31.12.2016, statul de organizare al inspectoratului este incadrat in proportie de 92,90%. Exista o viziune a ocuparii posturilor pe prioritati, pornind de la posturile din subunitatile de interventie si continuand cu cele de stricta specialitate care nu sunt atractive din punct de vedere al programului de lucru si al beneficilor materiale. Situatia de personal la finele anului 2016 se prezinta stabila, existand echilibru intre numarul de pierderi si intrarile de personal. In planul accesarii fondurilor europene, ISU "Bucovina" Suceava este beneficiarul unui proiect pe fonduri Infrastructura Mare, gestionat prin I.G.S.U., pentru realizarea Centrului de Antrenament si Pregatire de Specialitate a pompierilor. Finantarea proiectului urmeaza a fi deschisa in anul 2017, iar valoarea acestuia este de aproximativ 4 milioane de Euro.