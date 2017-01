Peste 1200 de autovehicule verificate de politistii suceveni, in doar patru zile

In cadrul actiunii au fost aplicate 734 de sanctiuni contraventionale in valoare totala de 252.092 lei.

In perioada 20 - 24 ianuarie, peste 150 de politisti rutieri din cadrul Serviciului Rutier - IPJ Suceava, impreuna cu politisti rutieri din cadrul politiilor municipale si orasenesti, sprijiniti de agentii de ordine publica din cadrul sectiilor de politie cu sarcini pe linie rutiera, au organizat si desfasurat cea mai ampla actiune de la inceputul acestui an in vederea cresterii gradului de siguranta rutiera pe drumurile publice sucevene. Zilnic, peste 100 de autospeciale de politie, inclusiv cele zece dotate cu aparatura radar au fost prezente pe drumurile nationale si europene, in special in intervalul orar 08.00 -13.00 pentru identificarea soferilor care incalca regimul legal de viteza. In partea a doua a zilei, intre orele 16.00 - 24.00 politistii au actionat in special pe drumurile judetene si comunale in vederea identificarii soferilor care consuma alcool si se urca la volan, punand astfel in pericol siguranta traficului rutier. Au fost verificate peste 1200 de vehicule. In cadrul actiunii au fost aplicate 734 de sanctiuni contraventionale in valoare totala de 252.092 lei. Cele mai multe sanctiuni aproape 400, au fost aplicate pentru incalcarea regimului legal de viteza. De asemenea, in cadrul actiunii au fost constatate 21 de infractiuni – conducere fara permis, conducere sub influenta bauturilor alcoolice, conducere auto neinmatriculat. Politistii au suspendat 45 de permise de conducere – 13 pentru viteza, 19 pentru consum de bauturi alcoolice, dar si pentru depasiri neregulamentare si neacordare prioritate. Pentru neregulile tehnice constatate au fost retrase 28 de certificate de inmatriculare pentru vehicule.

Sambata, in jurul orei 02.00, o patrula din cadrul Politiei orasului Vicovu de Sus a oprit pentru control pe DJ 209G, pe raza comunei Straja, autoturismul inmatriculat in strainatate, condus de un tanar de 20 de ani, din orasul Vicovu de Sus. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,44 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Tanarul s-a ales cu dosar penal. Sambata, ora 23.20, un echipaj rutier din cadrul Politiei municipiului Suceava a oprit pentru control pe strada Calea Unirii din localitate, autoturismul inmatriculat in strainatate, condus de un barbat de 45 de ani, din comuna Darmanesti. Barbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,72 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Acesta s-a ales cu dosar penal, sub aspectul savarsirii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului", ce va fi solutionat procedural. Duminica, ora 03.30, un echipaj rutier din cadrul Politiei municipiului Suceava a oprit pentru control pe strada Universitatii, din localitate, autoturismul condus de un localnic de 26 de ani.Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,53 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, a refuzat sa fie condus la spital, pentru recoltarea de mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, sub aspectul savarsirii infractiunii de "refuz sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice", ce va fi solutionat procedural. Duminica, ora 19.30, un echipaj rutier din cadrul Politiei municipiului Suceava, a oprit pentru control pe strada Jean Bart, din localitate, autoturismul condus de un barbat de 31 de ani, din judetul Braila.Intrucat emana halena alcoolica, conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,61 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului", ce va fi solutionat procedural. Un barbat de 38 de ani din comuna Volovat, a fost depistat de politisti in timp ce conducea autoturismul pe strada Stefan cel Mare din municipiul Radauti, avand o concentratie alcoolica de 0,65 mg/l alcool pur in aerul expirat. I s-a intocmit dosar penal, ce va fi solutionat procedural. Luni, in jurul orei 20.30, in timp ce conducea autoutilitara, pe DN 17, in afara localitatii Gura Humorului, ca urmare a neadaptarii vitezei la conditiile de trafic pe timp de noapte si pe fondul conducerii sub influenta bauturilor alcoolice, un barbat de 62 de ani, din comuna Capu Campului, a pierdut controlul asupra directiei de mers si a parasit partea carosabila. Intrucat emana halena alcoolica, barbatul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,77 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, acesta a refuzat recoltarea de probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Acesta s-a ales cu dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "refuz sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei", ce va fi solutionat procedural. In noaptea de luni spre marti, ora 01.40, o patrula din cadrul Politiei comunale Scheia, a oprit pentru control pe DN 17, pe strada Humorului din localitate, autoturismul condus de un tanar de 18 ani, din orasul Gura Humorului. Tanarul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,42 mg/l alcool pur in aerul expirat, dupa care, la spital, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.Politistii i-au intocmit acestuia dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", ce va fi solutionat procedural.