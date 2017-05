Peste 1200 de elevi au participat la Marsul Anti-Violenta, Anti-Drog, Anti-Tutun si de preverine a accidentelor rutiere GALERIE FOTO

Asociatia de ajutorare a copiilor si tinerilor dotati, talentati si din Sistemul de Protectie a copilului aflat in dificultate "EUROACTIV" Suceava, Asociatia "ALECS GROUP" Suceava, in parteneriat cu Inspectoratul Scolar Judetean Suceava, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Suceava, Inspectoratul Judetean de Politie, Inspectoratul Judetean de Jandarmi, Institutia Prefectului Judetului Suceava, Palatul Copiilor Suceava, Consiliul Judetean Suceava si Crucea Rosie Filiala Suceava, au organizat vineri un Mars Anti-Violenta, Anti-Tutun, Anti-Alcool si de prevenire a accidentelor rutiere, finalizat cu simularea unui accident rutier. Actiunea s-a desfasurat in cadrul Saptamanii Nationale a Voluntariatului 2017 si a avut ca scop sensibilizarea opiniei publice si a factorilor de decizie in vederea prevenirii consumului de droguri, de plante etnobotanice si de tutun, a prevenirii accidentelor rutiere dar si a violentei, sub toate formele sale. La actiune au participat peste 1200 de elevi, insotiti de 47 de cadre didactice, din unitati de invatamant sucevene(Colegiul National "Stefan cel Mare", Colegiul Economic "Dimitrie Cantemir", Liceul cu Program Sportiv, Colegiul National "Petru Rares", Colegiul National de Informatica "Spiru Haret", Colegiul de Arta "Ciprian Porumbescu", Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara, Colegiul Tehnic "Samuil Isopescu", Colegiul Tehnic "Petru Musat", Colegiul Tehnic "Alexandru Ioan Cuza", Colegiul National "Mihai Eminescu", Liceul Tehnologic "Mihai Eminescu" din Dumbraveni, Scoala Gimnaziala "Ion Creanga", Scoala Gimnaziala "Jean Bart", Scoala Gimnaziala Nr.8 Suceava, Scoala Gimnaziala Nr.10, Scoala Gimnaziala "Miron Costin", Scoala Gimnaziala Nr.1, Scoala Gimnaziala din Mitocu Dragomirnei) pe traseul: Casa de Cultura, Institutia Prefectului Judetului Suceava, Biblioteca Judeteana, Primaria Suceava, strada Universitatii, Nordic, Marasesti, finalizat in fata Prefecturii Suceava unde participantii marsului au avut ocazia sa asiste, si in acest an, la simularea unui accident rutier soldat cu victime.