Peste 1300 de sanctiuni contraventionale aplicate de politistii suceveni in perioada 6-11 iunie

In cadrul actiunii au fost aplicate amenzi in valoare de peste 500.000 lei.

Politistii din cadrul I.P.J. Suceava au desfasurat actiuni si controale in perioada 06 -11 iunie, zilnic, peste 330 de politisti, actionand la nivelul judetului. In aceasta perioada au actionat zilnic zece autospeciale radar pentru monitorizarea traficului rutier si cresterea gradului de siguranta pe drumurile publice. De asemenea, aparatul radar laser TruCam a fost utilizat pentru depistarea celor care incalca regimul legal de viteza. Alte 88 de autospeciale de politie au fost prezente zilnic in teren pentru descurajarea faptelor antisociale si interventia prompta la evenimente.Politistii au intervenit in aceasta perioada la 395 de evenimente, 290 dintre acestea fiind semnalate prin SNUAU 112."In toate cazurile interventia s-a desfasurat cu operativitate, fara ca timpul de deplasare sa depaseasca maxim zece minute", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava. Au fost organizate 104 actiuni in cadrul carora au fost aplicate 1345 de sanctiuni contraventionale in valoare de 526.161 lei. Au fost aplicate 91 de sanctiuni la Legea 61/1990 republicata privind ordinea si linistea publica, 1190 de sanctiuni la OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice si 64 de sanctiuni la alte acte normative. Pentru depasirea regimului legal de viteza au fost aplicate 628 de sanctiuni contraventionale in valoare de 270.370 lei. De asemenea, au fost confiscate bunuri si produse accizabile in valoare totala de peste 12.000 lei. Au fost retinute 99 de permise de conducere, din care 13 pentru alcool, 35 pentru viteza si 51 pentru alte abateri. Totodata, au fost retrase 38 de certificate de inmatriculare.Urmare a intensificarii activitatilor de patrulare, a activitatilor investigative desfasurate si a prezentei sporite in teren au fost prinsi in flagrant 31 de autori de infractiuni, fiind dispuse masuri preventive fata de trei persoane. In aceeasi perioada au fost identificati autorii in trei cauze care figurau cu autor necunoscut si au fost depistate cinci persoane urmarite la nivel national si international.