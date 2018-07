Peste 1,4 milioane de lei pentru refacerea podului de la Doroteia- Frasin, afectat de inundatii

Peste 1,4 milioane de lei pentru refacerea podului de la Doroteia-Frasin. Prin Hotararea 563, din 24 iulie 2018, Guvernul a aprobat alocarea sumei de 1,468 milioane lei pentru refacerea podului din beton peste raul Suha, de la Doroteia-Frasin, afectat in urma unor fenomene hidrometeorologice periculoase produse inca din perioada 18-20 iulie 2016. Totodata, in urma ploilor abundente din luna martie 2018, care au cauzat viitura pe raul Suha, podul din beton Doroteia a suferit avarieri suplimentare fata de anul 2016. Inca din luna martie 2018, Prefectura Judetului Suceava a intreprins demersuri catre Guvern pentru alocarea unor sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia acestuia, prevazut in bugetul de stat pe anul 2018, pentru orasul Frasin, pentru refacerea acestui pod. La data de 20 iulie 2018, Prefectura Suceava a revenit cu o noua solicitare de fonduri pentru refacerea podului de la Doroteia, fiind transmise Guvernului proiectul de hotarare si nota de fundamentare privind alocarea unei sume din Fondul de interventie.Reamintim ca, in afara de suma pentru refacerea podului de la Doroteia, prin HG 563, din 24 iulie 2018 , Guvernul Romaniei a aprobat si alocarea sumei de 23.873.000 lei pentru refacerea infrastructurii afectate de calamitatile naturale produse in judetul Suceava. Din aceasta suma, 2.142.000 lei sunt bani destinati Consiliului Judetean Suceava, pentru reparatii la drumuri judetene, care se adauga celor 5.483.000 lei aprobati la data de 12 iulie 2018, astfel ca pentru CJ Suceava s-a aprobat intreaga suma necesara refacerii drumurilor judetene afectate de inundatii. Pentru refacerea digului de apa de la Berchisesti, s-a aprobat suma de 1.728.000 lei, alti 984.000 lei fiind aprobati pentru refacerea Statiei de tratare a apei potabile Baia 3, apa furnizata locuitorilor din municipiile Suceava si Falticeni. Restul banilor sunt repartizati unui numar de 28 unitati teritorial administrative din judetul Suceava, pentru efectuarea lucrarilor de refacere a infrastructurii locale afectate in urma inundatiilor, cu prioritate pentru refacere diguri, poduri, podete si punti pietonale, aparari de mal.