Peste 20 de soferi au ajuns in arestul IPJ Suceava dupa ce au savarsit infractiuni la regimul rutier

Soferi bauti sau fara permis, ajunsi pe banda rulanta in arestul IPJ Suceava dupa initierea programului de prevenire a accidentelor rutiere. Peste 20 de soferi au ajuns in arest, in aproape o luna de zile. Multi dintre acestia au savarsit infractiuni precum conducere fara permis, conducere sun influenta bauturilor alcoolice, parasirea locului accidentului, refuz recoltare probe biologice, etc. Numai in cursul zilei de luni, 11 martie, au fost dispuse masuri privative de libertate fata de doi soferi. Un prim sofer a fost retinut pentru conducerea unui vehicul fara permis dupa ce la data de 16.12.2018 a provocat un eveniment rutier, pe raza comunei Sadova, soldat cu pagube materiale. Atunci, un barbat de 48 de ani a tamponat un alt vehicul si a fugit de la fata locului. Ulterior, in autoturismul abandonat au fost identificate si 4.470 pachete tigarete de contrabanda. In urma masurilor intreprinse, a fost identificat soferul care nu poseda permis de conducere, respectiv un barbat de 48 ani, din mun. Drobeta Turnu Severin, judetul Mehedinti.Fata de acesta s-a dispus masura retinerii pentru o perioada de 24 de ore, fiind introdus in arestul IPJ Suceava, urmand sa fie prezentat Judecatoriei Campulung Moldovenesc cu propunere de arestare preventiva. Politistii atrag atentia celor care savarsesc infractiuni la regimul rutier cu privire la faptul ca masurile preventive dispuse sunt in concordanta cu gravitatea faptelor, fiind dispuse si masuri mai drastice precum arestarea preventiva.

Este cazul unui tanar de 23 de ani din comuna Hartop, care la data de 10.03.2019, in jurul orei 03.15, a provocat un accident rutier pe str. Eroilor din satul Petia, comuna Bunesti. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 0,56 mg/l si i s-au prelevat mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Dupa producerea accidentului, soferul a parasit locul accidentului fara incuviintarea lucratorilor de politie, fiind identificat ulterior. S-au efectuat verificari, constatandu-se faptul ca tanarul de 23 de ani nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie sau subcategorie de autovehicule. In baza probatoriului administrat de politisti, in cursul zilei de luni instanta de judecata a dispus fata de inculpat masura arestarii preventive pe o perioada de 30 de zile pentru savarsirea infractiunilor de conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului, parasirea locului accidentului fara incuviintarea organelor de politie, conducerea unui autovehicul fara permis de conducere si vatamare corporala din culpa. 'In 2019, siguranta rutiera este o prioritate a politistilor suceveni. Obiectivul nostru nu este in mod neaparat incarcerarea persoanelor care nesocotesc legea, ci constientizarea de catre acestea si de catre ceilalti participanti la trafic a consecintelor iresponsabilitatii in trafic. Obiectivul nostru este SIGURANTA RUTIERA iar pentru atingerea acestui deziderat vom continua sa actionam cu profesionalism, sa desfasuram activitati preventive dar sa aplicam, totodata, cu fermitate legea. Politistii suceveni atrag inca o data atentia cu privire la faptul ca vor dispune retinerea si incarcerarea celor care savarsesc fapte penale la regimul rutier, in functie de gravitatea faptelor, consecintele produse si materialul probator administrat', declara purtatorul de cuvant al IPJ Suceava, Ionut Epureanu.