Peste 20 de soferi prinsi bauti la volan, in week-end. Unul din ei, blocat de mai multe autospeciale de politie

Peste 20 de soferi au fost prinsi bauti la volan, in week-endul care a trecut dupa ce zeci de echipaje de politie au facut filtre pe drumurile din judetul Suceava. Tuturor celor identificati le-au fost intocmite dosare penale.Actiunea IPJ Suceava a avut ca scopprevenirea unor accidente rutiere grave. Astfel, sambata noapte, o patrula de politie a oprit pentru control pe DJ 175, din comuna Fundu Moldovei, autoturismul condus de un localnic de 67 de ani.Intrucat acesta emana halena alcoolica, politistii i-au solicitat sa se supuna testului cu aparatul etilotest. De beat ce era, barbatul a suflat de 11 ori, fara a finaliza vreun test, recunoscand ulterior faptul ca, a consumat bauturi alcoolice. Soferul fost condus la spital, unde, i s-au recoltat mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei. Un alt sofer baut a trebuit sa fie urmarit de politisti in trafic, pentru a fi oprit. Un echipaj de politie din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Marginea, aflandu-se pe raza comunei Fratautii Vechi, a efectuat semnal regulamentar de oprire autoturismului marca Renault Kadjar, care se deplasa pe DJ 178F, conducatorul auto neconformandu-se si continuandu-si deplasarea in viteza cu luminile stinse, pe strada Primariei din localitate.S-a procedat la urmarirea autoturismului in cauza, cu semnalele acustice si luminoase in functiune, iar cu sprijinul altor echipaje de politie, respectiv din cadrul I.P.J. Suceava, Serviciul Rutier, si din cadrul I.P.J. Neamt, s-a reusit blocarea autoturismului in trafic dupa circa un kilometru, in fata Primariei comunei Fratautii Vechi.Conducatorul auto a fost legitimat in persoana lui Buza Adrian, de 48 ani, din comuna Fratautii Vechi, aceasta emanand halena alcolica.In urma testarii cu aparatul etilotest, a rezultat ca Buza Adrian avea o alcoolemie de 0,72 mg/l alcool pur in aerul expirat, el fiind transportat la Spitalul Municipal Radauti, unde a refuzat sa-i fie recoltate mostre biologice de sange in vederea stabilirii alcoolemiei. In urma efectuarii de verificari in bazele de date ale Politiei Romane, a rezultat ca cel in cauza nu detine permis de conducere pentru nicio categorie auto. Barbatul s-a ales cu dosar penal.