Peste 200 de autovehicule controlate intr-o singura zi de politistii rutieri suceveni

In cadrul actiunii au fost aplicate 105 santiuni contraventionale, in valoare de 52.895, din care 44 pentru incalcarea regimului legal de viteza.

Serviciul Rutier - IPJ Suceava, impreuna cu politistii formatiunilor de profil din cadrul municipiului C-lung Moldovenesc si orasului Gura Humorului, au organizat si desfasurat, sambata, o actiune pe raza municipiului Campulung Moldovenesc, pe DN 17 si pe drumurile judetene si comunale adiacente, in vederea cresterii gradului de siguranta in trafic si pentru depistarea conducatorilor auto care conduc autovehicule pe drumurile publice si incalca legislatia rutiera.In cadrul actiunii au fost controlate peste 200 de autovehicule. Au fost aplicate 105 sanctiuni contraventionale, in valoare de 52.895 lei, din care 44 pentru incalcarea regimului legal de viteza. Au fost constatate si trei infractiuni la regimul rutier.In cadrul actiunii au fost retinute zece permise de conducere si au fost retrase opt certificate de inmatriculare.

Un barbat de 58 de ani, din municipiul Campulung Moldovenesc, a fost depistat de politisti in timp ce conducea autoturismul pe strada Trandafirilor din localitate, avand o alcoolemie de 0,52 mg/l alcool pur in aerul expirat. I s-a intocmit dosar penal ce va fi solutionat procedural.Un barbat de 44 de ani, din judetul Neamt, a fost depistat de politisti in timp ce conducea autoturismul, pe DJ 176, din comuna Vatra Moldovitei, avand o imbibatie alcoolica de 0,21 mg/l alcool pur in aerul expirat.Un barbat de 55 de ani, din comuna Sadova, a fost depistat de politisti in timp ce conducea autoturismul, pe DC Sadova, având o alcoolemie de 0,22 mg/l alcool pur in aerul expirat. "Politistii atrag inca o data atentia cu privire la respectarea regimului legal de viteza, conform marcajelor si indicatoarelor rutiere si adaptarea in permanenta a vitezei de deplasare la conditiile de drum. Viteza excesiva genereaza accidente cu urmari din cele mai grave!", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.