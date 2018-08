Peste 200 de politisti vor desfasura activitati in perioada 01-10 septembrie pentru un nou an scolar in siguranta

In contextul apropierii debutului anului scolar 2018/2019 conducerea IPJ Suceava a solicitat luarea unor masuri suplimentare specifice care sa conduca la imbunatatirea climatului de siguranta in incinta si zona adiacenta unitatilor de invatamant preuniversitar.

O prima etapa in cadrul campaniei "Recapitulare la...siguranta" o constituie declansarea unor actiuni de control a transportatorilor rutieri, atat a celor autorizati pentru transport scolar dar si in zonele in care exista informatii cu privire la desfasurarea de activitati de transport de catre persoane neutorizate, fenomenul constituindu-se intr-un adevarat pecicol pentru elevi."In acest sens, politistii recomanda inca o data parintilor si elevilor sa nu foloseasca pentru transport vehicule de ocazie. In primul rand nu puteti cunoaste starea tehnica a vehiculului, identitatea si calitatea soferului, capacitatea acestuia de a conduce pe drumurile publice. In plus, va expuneti unor pericole asociate care pot avea urmari din cele mai grave.Nu va incredintati viata unor persoane necunoscute si utilizati doar mijlocele de transport autorizate, microbuze scolare sau vehicule care efectueaza curse autorizate", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.

Peste 200 de politisti rutieri, de ordine publica dar si din structurile de investigare a fraudelor vor actiona in zilele urmatoare, desfasurand controale la operatorii de transport dar si verificari in zonele in care exista date cu privire la pirateria in transport. "In acest sens recomandam tuturor celor care vor sa se implice pentru cresterea gradului de siguranta a elevilor sa sesizeze de indata orice activitate ilicita desfasurata de transportatorii pirat.Pentru siguranta elevilor, vor fi identificati toti detinatorii de autovehicule destinate transportului scolar. Acestia vor fi instruiti cu privire la obligatiile ce le revin in vederea asigurarii unei stari tehnice corespunzatoare si a utilizarii acestor mijloace strict conform destinatiei", a completat Ionut Epureanu.

De asemenea, s-a solicitat identificarea si controlarea tuturor unitatilor economice din zona adiacenta unitatilor de invatamant cu privire la respectarea categoriilor de produse ce pot fi comercializate minorilor, conform H.G. nr. 128/1994 privind unele masuri pentru asigurarea conditiilor de dezvoltare fizica si morala a elevilor si studentilor.

Politistii din structurile de prevenire, de proximitate si de la sectiile si posturile comunale au demarat deja activitati de informare si responsabilizare in comunitatile locale. Astfel, politistii de prevenire au avut discutii cu parintii dar si cu tinerii scopul fiind prevenirea abandonului si absenteismului scolar. In cadrul activitatilor derulate au fost distribuite de catre politisti peste 2000 de orare personalizate cu recomandari preventive, corespondente fiecarei zile din saptamana.

Activitatile desfasurate sub egida "Recapitulare la ...siguranta!" continua pana la debutul anului scolar, siguranta elevilor fiind o prioritate a politistilor suceveni.