Peste 23.500 de amenzi aplicate in 2016 de politistii rutieri suceveni

Politistii rutieri suceveni au desfasurat in anul 2016, 180 de actiuni, din care 156 cu efective proprii, 24 impreuna cu alte formatiuni de politie si 16 in colaborare cu partenerii din Programul de reducere a numarului si consecintelor accidentelor (A.R.R., R.A.R., S.D.N.). Acestia au constatat si aplicat 23.599 de sanctiuni contraventionale pentru nerespectarea normelor rutiere, fiind retinute totodata in vederea suspendarii 3.259 permise de conducere si retrase 1.502 certificate de inmatriculare. Potrivit politistilor, urmare a acestor activitati, in 2016, pe raza judetului Suceava a scazut numarul accidentelor grave cu 2%. "Tot in anul precedent, politistii rutieri au desfasurat in mod constant activitati preventive in randul copiilor de toate varstele, in incercarea de a contribui la dezvoltarea unui comportament rutier responsabil si de a preveni astfel in viitor victimizarea acestora prin accidente de circulatie", a declarat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.