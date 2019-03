Peste 250 de kilograme de mere stricate, destinate elevilor, confiscate de veterinari de la o scoala din Suceava

Verificarile au fost extinse si la producator, o firma din judet.

Un sfert de tona de mere stricate, asta au gasit inspectorii veterinari, la Scoala Generala nr.11 din Suceava. Merele erau destinate consumului elevilor, printr-un program guvernamental. Veterinarii au mers in control la scoala respectiva dupa ce pe retelele de socializare au fost postate imagini cu mere stricate primite de elevi, a explicat seful DSVSA Suceava, Danut Corneanu. Toata cantitatea de mere, 257 de kilograme, a fost confiscata de veterianri si s-a aplicat amenda de 1.200 de lei persoanei care se ocupa de receptia merelor in scoala. 'Verificarile au fost extinse si la producator, o firma din judetul Suceava. Am dat o dispozitie sa se verifice si scoli din judet si urmeaza sa avem rezultatele in cel mai scurt timp', a precizat Danut Corneanu.