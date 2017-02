In cadrul actiunii au fost aplicate amenzi in valoare totala de 138.580 lei.

Peste 300 de amenzi si 20 de permise de conducere suspendate, in cadrul unei actiuni in trafic. In perioada 04 - 05 februarie, peste 120 de politisti rutieri din cadrul Serviciului Rutier - IPJ Suceava, impreuna cu politisti rutieri din cadrul politiilor municipale si orasenesti si sprijiniti de agentii de ordine publica din cadrul sectiilor de politie cu sarcini pe linie rutiera, au organizat si desfasurat o actiune in vederea cresterii gradului de siguranta rutiera pe drumurile publice sucevene. Toate cele zece autospeciale dotate cu aparatura radar au fost prezente pe drumurile nationale si europene, in special in intervalul orar 08.00 -13.00 pentru identificarea soferilor care incalca regimul legal de viteza. In partea a doua a zilei, intre orele 16.00 - 24.00 politistii au actionat in special pe drumurile judetene si comunale in vederea identificarii soferilor care consuma alcool si se urca la volan, punand astfel in pericol siguranta traficului rutier. In cadrul actiunii au fost controlate peste 500 de vehicule, fiind aplicate 343 de sanctiuni contraventionale in valoare totala de 138.580 lei. Cele mai multe sanctiuni - aproape 200, au fost aplicate pentru incalcarea regimului legal de viteza. De asemenea, in cadrul actiunii au fost constatate cinci infractiuni - conducere fara permis, conducere sub influenta bauturilor alcoolice, conducere auto neinmatriculat. Politistii au suspendat 20 de permise de conducere - 11 pentru viteza, patru pentru consum de bauturi alcoolice, dar si trei pentru depasiri neregulamentare si neacordare prioritate. Pentru neregulile tehnice constatate au fost retrase 16 de certificate de inmatriculare pentru vehicule. Un barbat de 43 ani din oras Siret a fost depistat duminica, in jurul orei 03.00, conducand autoturismul pe strada Republicii din Vatra Dornei avand o concentratie alcoolica de 0,43 mg/l alcool pur in aerul expirat.Duminica, in jurul orei 00.00, a fost depistat un barbat de 33 ani, din orasul Frasin, conducand autoturismul cu numere de inmatriculare provizorii pe DJ 177A, pe raza localitatii Stulpicani avand autorizatia de circulatie provizorie expirata din data de 27 ianuarie."Nu va urcati la volan, daca ati consumat bauturi alcoolice! Pe langa posibilitatea producerii unui accident rutier, soferii care conduc sub influenta bauturilor alcoolice trebuie sa stie ca risca si inchisoarea de la unu la cinci ani, aceasta fiind sanctiunea prevazuta de lege pentru cei depistati in trafic cu o imbibatie alcoolica de peste 0,8 g/l alcool pur in sange. De asemenea, pe timpul cercetarii permisul este retinut fara drept de circulatie.Totodata, reamintim ca politistii vor actiona in continuare cu fermitate prin dispunerea masurilor legale, astfel incat cei care incalca normele rutiere sa constientizeze urmarile si pericolele generate de comportamentul iresponsabil in trafic", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.