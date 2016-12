Peste 300 de cutii cu petarde gasite de jandarmi in bagajul unui sucevean.Miercuri, in jurul orei 07.30, in timpul desfasurarii unor actiuni specifice de prevenire si combatere a faptelor antisociale, un echipaj de jandarmerie a observat, in zona statiei pentru mijloacele de transport in comun "Cinema", din municipiul Suceava, un barbat care se deplasa in graba si care avea asupra sa un bagaj voluminos. In urma controlului efectuat asupra bagajului acestuia, jandarmii au gasit cantitatea de 314 cutii cu petarde(18.980 bucati). Fiind intrebat cu privire la provenienta articolelor pirotehnice, barbatul a afirmat ca le-a achizitionat de la o persoana de cetatenie ucraineana. In cauza au fost intocmite actele de sesizare privind savarsirea unei fapte susceptibile de a fi infractiunea de transport, detinere sau comercializare de materiale pirotehnice de catre persoane neautorizate, iar barbatul si materialele gasite asupra sa au fost predate serviciului specializat din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Suceava in vederea continuarii cercetarilor.