Peste 300 de kilograme de ciuperci confiscate de politistii suceveni.Politistii Biroului de Combatere a Delictelor Silvice Suceava, ai Serviciului de Investigarea Criminalitatii Economice si ai politiilor municipale si orasenesti, la care au fost cooptati si jandarmi din cadrul I.J.J. Suceava au organizat, joi, o actiune pe raza judetului in zonele unde se achizitioneaza, transporta si comercializeaza ilicit ciuperci si fructe de padure.In cadrul actiunii au fost controlate 14 societati comerciale cu obiect de activitate achizitia si comercializarea ciupercilor si fructelor de padure. De asemenea, au fost verificate 110 autovehicule de transport. Au fost aplicate 63 de sanctiuni contraventionale in valoare de 35.725 lei. Totodata a fost confiscata cantitatea de 311 kg ciuperci.Au mai fost confiscate si alte bunuri in valoare de circa 570 lei, constand in produse agroalimentare. Un echipaj de politie a oprit pentru control pe DN 18, pe raza comunei Carlibaba, autoturismul condus de un barbat de 67 de ani, din comuna Iacobeni, care transporta cantitatea de 305 kg. ciuperci, achizitionata de la mai multe persoane in vederea comercializarii, fara a detine aviz de insotire. Conducatorul auto a fost sanctionat contraventional cu amenda in cuantum de 5.000 lei, pentru incalcarea prevederilor Legii nr.12/1990, iar cantitatea de ciuperci a fost confiscata si predata unei unitati de profil.