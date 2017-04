Peste 300 de politisti suceveni vor fi zilnic la datorie in perioada Floriilor

Zilnic, pe drumurile publice vor actiona 12 autospeciale de politie rutiera cu aparate radar, politistii rutieri fiind prezenti pe drumurile judetene, nationale si europene.

Peste 300 de politisti suceveni vor fi la datorie in perioada Floriilor. Politistii suceveni vor actiona cu efective sporite pentru mentinerea unui climat de ordine si siguranta publica la nivelul tuturor localitatilor, precum si pentru prevenirea si descurajarea faptelor antisociale. De asemenea, efective sporite de politisti rutieri vor actiona pe drumurile publice pentru asigurarea fluiditatii traficului dar si pentru organizarea unor activitati specifice asociate evenimentelor cultural - religioase. In perioada 07-09 aprilie, in unele zone si localitati din judetul Suceava vor avea loc manifestari religioase si culturale, cu ocazia sarbatorilor religioase ortodoxe de Florii.In aceasta perioada vor actiona zilnic peste 300 de politisti cu 229 mijloace auto. Pentru mentinerea climatului de siguranta publica vor actiona zilnic 200 de politisti de ordine publica, iar pentru siguranta rutiera vor actiona 50 de politisti cu 26 de autospeciale de politie. De asemenea, vor actiona ofiteri si agenti de investigatii criminale, precum si echipele de interventie ale Serviciului de Actiuni Speciale. Zilnic, pe drumurile publice vor actiona 12 autospeciale de politie rutiera cu aparate radar, politistii rutieri fiind prezenti pe drumurile judetene, nationale si europene pentru a se asigura ca sucevenii si turistii pot petrece in siguranta sarbatorile si beneficiaza de o calatorie fara evenimente rutiere.