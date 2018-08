Judetul Suceava se claseaza pe locul sase pe tara dupa numarul total de semnaturi.

Filiala judeteana USR Suceava, coordonatorul local al proiectului "Fara penali in functii publice", anunta ca, pana acum, un numar total de 35.640 de cetateni ai judetului Suceava au semnat pentru initiativa cetateneasca de modificare a Constitutiei.

Astfel, judetul Suceava se claseaza pe locul sase pe tara dupa numarul total de semnaturi, fiind depasit doar de Bucuresti, Cluj, Brasov, Iasi si Timis. "Initiativa cetateneasca -Fara penali in functii publice- a depasit cu succes pragurile minime impuse prin lege, fiind sustinuta pana acum de peste 1 milion de cetateni si avand peste 25.000 de semnaturi in 23 din judetele tarii.Anuntam ca vom continua strangerea de semnaturi pana la sfarsitul lunii august, pentru ca exista riscul ca unele primarii sa invalideze o parte din ele, sub diverse pretexte", au precizat reprezentantii USR Suceava.

Initiativa cetateneasca "Fara penali in functii publice" propune un referendum national de modificare a Constitutiei Romaniei, prin adaugarea in legea fundamentala a textului: "Nu pot fi alesi in organele administratiei publice locale, in Camera Deputatilor, in Senat si in functia de Presedinte al Romaniei cetatenii condamnati definitiv la pedepse privative de libertate pentru infractiuni savarsite cu intentie, pana la intervenirea unei situatii care inlatura consecintele condamnarii".