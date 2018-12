Peste 3500 de articole pirotehnice confiscate intr-o singura zi.

Politistii Serviciului Arme, Explozivi, Substante Periculoase Suceava, au surprins, sambata, in flagrant in Complexul comercial Bazar din municipiul Suceava, un localnic de 46 de ani, in timp ce oferea spre vanzare, fara autorizatie, 2.819 articole pirotehnice, cu instructiuni in limba engleza si romana, din categoria pirotehnica I, II si III.

Articolele pirotehnice in valoare de circa 500 lei si o greutate de aproximativ 10 kg au fost ridicate in vederea continuarii cercetarilor, in cauza fiind intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "operatiuni cu articole pirotehnice efectuate fara drept".

De asemenea, o patrula din cadrul Politiei municipiului Vatra Dornei, a identificat in zona Pietii agroalimentare din localitate, un localnic de 53 de ani, care avea intr-un rucsac si urma sa ofere spre vanzare, 746 bucati de petarde si artificii si 58 de pachete cu tigari, fara documente legale.

Bunurile in valoare de 778 lei au fost ridicate in vederea continuarii cercetarilor.

Barbatul s-a ales cu dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de "operatiuni cu articole pirotehnice efectuate fara drept" si "contrabanda".