Peste 37.000 de suceveni din grupele de risc s-au vaccinat impotriva gripei

Un numar de 37.001 de persoane din grupele de risc s-au vaccinat antigripal la nivelul judetului Suceava, de la debutul campaniei de vaccinare antigripala pentru sezonul 2018-1019, au informat reprezentantii Directiei de Sanatate Publica(DSP).

De asemenea, DSP Suceava a informat ca in aceasta saptamana s-au primit 1400 de doze de vaccin gripal.

"Repartitia vaccinului gripal a fost facuta in functie de solicitarile medicilor de familie. DSP Suceava a avut cereri de suplimentare a dozelor de vaccin de la 93 de medici de familie, acestia solicitand intre 10 si 300 de doze de vaccin. Aproape toate dozele de vaccin au fost ridicate pana in acest moment", au precizat reprezentantii DSP Suceava.