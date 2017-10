In cadrul actiunii un sofer a fost prins in timp ce conducea autoturismul cu viteza de 150 km/h in localitate.

Peste 40 de permise de conducere retinute. Aproape jumatate pentru viteza. In perioada 29 septembrie- 01 octombrie, Serviciul Rutier - IPJ Suceava si formatiunile de profil din cadrul politiilor municipale si orasenesti au organizat si desfasurat actiuni tematice pe drumurile publice din judet, in scopul depistarii conducatorilor auto care incalca legislatia rutiera privind regimul legal de viteza. In cadrul actiunii au fost controlate 532 de vehicule, fiind constatate patru infractiuni la regimul rutier. De asemenea, au fost aplicate 346 de sanctiuni contraventionale in valoare de 152.930 lei, din care 234 pentru incalcarea regimului legal de viteza. Au fost retinute 43 de permise de conducere, din care 21 pentru viteza, 20 pentru depasiri neregulamentare si doua alte cauze. Totodata au fost retrase sase certificate de inmatriculare. Un barbat din municipiul Campulung Moldovenesc, a fost inregistrat de aparatul radar pe DN 17 din comuna Poiana Stampei, in timp ce conducea autoturismul, cu viteza de 150 km/h in localitate. Un barbat de 51 de ani, din municipiul Suceava, a fost depistat de politisti pe strada Calea Bucovinei din orasul Vicovu de Sus, in timp ce conducea autoturismul si efectua manevra de depasire a unui autovehicul, pe marcajul longitudinal continuu ce desparte sensurile de mers. In cauza s-a procedat la retinerea permisului de conducere si sanctionarea contraventionala a conducatorului auto. "Politistii atrag inca o data atentia cu privire la necesitatea respectarii regimului legal de viteza, conform marcajelor si indicatoarelor rutiere si adaptarea in permanenta a vitezei de deplasare la conditiile de drum". a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.