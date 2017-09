Peste 400 de politisti suceveni au fost prezenti la festivitatile de deschidere a noului an scolar

Luni, in unitatile scolare de pe raza intregului judet, peste 400 de politisti au participat la festivitatile de deschidere a noului an scolar.In contextul inceperii anului scolar 2017/2018 conducerea IPJ Suceava a solicitat luarea unor masuri suplimentare specifice care sa conduca la imbunatatirea climatului de siguranta in incinta si zona adiacenta unitatilor de invatamant preuniversitar. Masurile dispuse vin in contextul in care trendul infractional inregistrat in unitatile de invatamant si in zona adiacenta este unul descendent, in perioada ianuarie - iunie 2017 fiind sesizate cu opt fapte mai putin decat in aceeasi perioada a anului trecut. Prin aceste masuri se doreste mentinerea acestui trend si diminuarea constanta a infractionalitatii in unitatile de invatamant si zona adiacenta.In aceste zile, politistii intensifica activitatile educativ-preventive si de verificare a vehiculelor destinate transportului de elevi din punct de vedere al licentierii, existentei inspectiei tehnice periodice si a asigurarii de raspundere civila obligatorie.Pentru ca noul an scolar sa inceapa si sa decurga in liniste si siguranta, fiecare unitate de invatamant va fi inclusa in itinerariile de patrulare auto si pedestre ale politiei.Echipajele de politie vor fi prezente, zilnic, in zona intrarilor in scoli, in intervalele orare in care se efectueaza intrarea si iesirea de la cursuri a elevilor, fiind supravegheate in permanenta traseele de deplasare a elevilor. De asemenea, politistii de la rutiera vor fi prezenti in apropierea scolilor, pe arterele de circulatie intens tranzitate, pentru asigurarea fluentei si sigurantei traficului rutier la orele de maxima afluire a elevilor.Totodata, sunt identificate si controlate toate unitatile economice din zona adiacenta unitatilor de invatamant cu privire la respectarea categoriilor de produse ce pot fi comercializate minorilor.Pentru evitarea comportamentelor de risc victimal sau infractional si prevenirea evenimentelor negative, politistii vor organiza pentru elevi diferite activitati preventiv-educative.