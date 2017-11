Peste 400 de soferi au fost testati de politistii suceveni cu aparatul etilotest. Au fost aplicate aproape 190 de sanctiuni contraventionale

In cadrul actiunii au fost aplicate amenzi in valoare de 84.750 de lei.

Peste 400 de soferi au fost testati de politistii suceveni cu aparatul etilotest. Serviciul Rutier din cadrul IPJ Suceava si formatiunile de profil din cadrul politiilor municipale si orasenesti, in perioada 03-05 noiembrie, s-au aflat in teren cu un numar sporit de echipaje pentru monitorizarea si indrumarea traficului, dar si in vederea identificarii celor care conduc vehicule sub influenta bauturilor alcoolice punand in pericol siguranta rutiera. Au fost testati cu aparatul etilotest peste 425 de soferi, iar in cazurile in care alcoolemia a fost peste limita legala au fost intocmite dosare penale, fiind constatate 16 fapte penale. De asemenea, s-au aplicat 187 sanctiuni contraventionale, in valoare de 84.750 lei. S-au mai retinut 24 permise de conducere si au fost retrase noua certificate de inmatriculare. Un barbat de 34 de ani din judetul Iasi, a fost depistat de politisti in timp ce conducea autoturismul pe strada Unirii din municipiul Vatra Dornei, avand o alcoolemie de 0,49 mg/l alcool pur in aerul expirat, motiv pentru care, a fost condus la spital, unde, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabiliri alcoolemiei. I s-a intocmit dosar penal, ce va fi solutionat procedural.Un barbat de 47 de ani, din municipiul Campulung Moldovenesc, a fost depistat de politisti in timp ce conducea autoturismul pe raza comunei Satu Mare, avand o alcoolemie de 0,88 mg/l alcool pur in aerul expirat, motiv pentru care, a fost condus la spital, unde, i s-au recoltat probe biologice in vederea stabiliri alcoolemiei. Politistii au intocmit in cauza dosar penal, ce va fi solutionat procedural.