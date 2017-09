Peste 4000 de doze de vaccin pneumococic repartizate judetului Suceava

Judetul Suceava a primit de la Ministerul Sanatatii 4060 de doze de vaccin pneumococic conjugat 13 valent- Prevenar 13. Acest vaccin asigura protectia impotriva bolii pneumococice, o infectie cauzata de bacteria Steptococcus pneumoniae care poate produce o serie de afectiuni grave ca pneumonia, meningita, septicemia si infectii mai putin severe ca otita medie si sinuzita. Boala pneumococica este frecvent intalnita in randul copiilor si poate fi prevenita prin vaccinare, imbunatatirea conditiilor de viata (reducerea aglomeratiei si a poluantilor aerului din interior) si promovarea alimentatiei la san in primele sase luni de viata. Campania de vaccinare debuteaza din data de 1 octombrie, cu vaccinarea copiilor nascuti in luna august(cei care implinesc doua luni in luna octombrie) si va continua conform Calendarului National de Vaccinare. Vaccinul se administreaza la varstele de doi, patru, respectiv 11 luni si va fi distribuit in toata tara in perioada 18-20 septembrie.