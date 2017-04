Peste 4000 de elevi au fost informati de politistii suceveni cu privire la pericolele lumii virtuale FOTO

O campanie de amploare a avut loc in aceste zile la nivelul municipiului Falticeni. Politistii au fost prezenti in toate unitatile scolare gimanziale din Falticeni, fiind organizate activitati de informare cu toti elevii claselor V-VIII. Au fost organizate intalniri cu elevii in salile de sport, cu prelucrarea unor materiale video de impact dar si activitati de consiliere personala sau in grupuri restranse de elevi.

In perioada 03 - 07 aprilie politistii desfasoara campania "Saptamana Prevenirii Criminalitatii". In cadrul campaniei, timp de doua zile, in perioada 04 - 05 aprilie, politistii au derulat activitati de informare si responsabilizare a tinerilor cu privire la pericolele lumii virtuale. In acest sens, la nivelul intregului judet, politistii au desfasurat sesiuni de informare pentru elevii din scolile generale si licee, pe teme privind: siguranta pe retelele de socializare, prevenirea pornografiei infantile, respectarea drepturilor de autor si legalitatea comertului electronic, pericolele unor jocuri on - line, modalitati de securizare a conturilor personale, protectia datelor cu caracter personal. Au fost desfasurate peste 100 de intalniri cu elevii in mediul scolar, dar si cu parintii in vederea responsabilizarii si constientizarii acestora cu privire la pericolele navigarii nesupravegheate pe internet si retelele de socializare si pentru distribuirea unor kit-uri de parolare a accesului minorilor la anumite site-uri si sectiuni neindicate minorilor. Peste 4000 de elevi cu varste cuprinse intre 10 si 18 ani au aflat de la politistii de prevenire si politistii de proximitate cum trebuie sa isi securizeze accesul la conturile de e-mail sau retelele de socializare. De asemenea, de actiunile desfasurate au beneficiat si peste 200 de cadre didactice si 1000 de parinti.Cele mai interesante au fost pentru elevi activitatile interactive in care au fost discutate situatii de risc intalnite in realitate la nivelul judetului nostru in ultimul an. Au fost evidentiate cazurile unor minori care au dat dovada de responsabilitate si au sesizat de indata familia cu privire la cazuri de bullying. O campanie de amploare a avut loc in aceste zile la nivelul municipiului Falticeni. Politistii au fost prezenti in toate unitatile scolare gimanziale din Falticeni, fiind organizate activitati de informare cu toti elevii claselor V-VIII. Au fost organizate intalniri cu elevii in salile de sport, cu prelucrarea unor materiale video de impact dar si activitati de consiliere personala sau in grupuri restranse de elevi. Au participat toti politistii de proximitate din cadrul Politiei Municipiului Falticeni dar si consilierii psihopedagogi din unitatiled e invatamant, cadre didactice si parinti.