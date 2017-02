Peste 5.000 de protestatari antigratiere si anti Guvern, vineri seara, pe strazile Sucevei VIDEO si FOTO

Protestele impotriva modificarii legislatiei penale iau amploare la Suceava. Vineri seara, peste 5.000 de oameni au iesit in strada pentru a-si striga nemultumirea fata de aceste modificari. Oamenii spuneau ca mai marii tarii dau legi pentru gratierea unor politicieni si pentru a putea fura in liniste din banii publici.Protestatarii au marsaluit prin oras, sub supraveghere jandarmilor, dupa care s-au oprit la sediul PSD Suceava si apoi la Palatul Administrativ. In fata sediului PSD Suceava, inveliti in steaguri tricolore si cu pancarte in maini, oamenii au scandat:"hotii", "PSD ciuma rosie" sau "PSD eÅŸti un gunoi, ai dat timpul inapoi!". Protestatarii au cerut demisia Guvernului si au promis ca zilele viitoare vor iesi in numar mai mare pe strazi pentru a protesta. Au manifestat pasnic, la fel ca in serile trecute, tineri, parinti cu copii in brate dar si varstnici.