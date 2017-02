Peste 50 de detinatori de arme letale si neletale, verificati de politistii suceveni FOTO

Au fost ridicate doua pistoale neletale de autoaparare si 60 de elemente de munitie. De asemenea, au mai fost confiscate o arma de vanatoare si o arbaleta cu sase sageti.

In acest week-end, politistii Serviciului Arme, Explozivi Substante Periculoase din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Suceava au desfasurat o ampla actiune de verificare a detinatorilor de arme in vederea identificarii celor care nu respecta legislatia specifica. In cadrul actiunii au fost verificati peste 50 de detinatori de arme letale si neletale, dar au fost efectuate controale si in fondurile de vanatoare. Actiunea a vizat, in special, detinatorii de armament si munitii letale/neletale, care nu au solicitat prelungirea valabilitatii permiselor de arma a caror titulari sunt si nu au depus armele si munitiile la un armurier autorizat, in termenul prevazut de lege(zece zile de la data expirarii valabilitatii permisului de arma). In cadrul actiunii, politistii SAESP, precum si politistii formatiunilor judiciare, din cadrul subunitatilor de politie, desemnati sa raspunda de problematica pe linie de arme, explozivi, substante periculoase, au efectuat verificari la domiciliul detinatorilor legali de arme, fiind intocmite trei dosare de urmarire penala, cu privire la infractiuni de nerespectare a regimului armelor si munitiilor. Totodata au fost ridicate doua pistoale neletale de autoaparare si 60 de elemente de munitie. De asemenea, au mai fost confiscate o arma de vanatoare si o arbaleta cu sase sageti. Politistii Serviciului Arme, Explozivi, Substante Periculoase din cadrul I.P.J.Suceava, au organizat, de asemenea, in zilele de 04-05 februarie, o actiune in sistem integrat, pentru prevenirea si combaterea faptelor care aduc atingere fondului cinegetic, precum si de verificare a legalitatii organizarii si desfasurarii partidelor de vanatoare cu vanatori romani si straini. Astfel, in data de 04 februarie, politistii au actionat pe fondul cinegetic nr.21 Rarau, activitate in cadrul careia au constatat o infractiune de braconaj cinegetic, efectuandu-se cercetari fata de un barbat din comuna Vama. De asemenea, in ziua de 04 februarie, politistii au efectuat trei controale la domiciliul detinatorilor legali de arme, intocmind un dosar penal. Politistii au indisponibilizat un pistol cu proiectile de cauciuc si cantitatea de 55 cartuse aferente acestuia, din care 47 cu efect sonor si 8 cu proiectile de cauciuc. Totodata au efectuat doua instruiri cu ocazia desfasurarii a doua partide de vanatoare pe fondurile cinegetice nr. 17 denumit Botus si nr. 27 denumit Moldovita, ambele aflate in gestiunea Directiei Silvice Suceava. O alta actiune s-a desfasurat impreuna cu Politia Municipiului Falticeni-Biroul de Ordine Publica, pe raza municipului Falticeni si a comunelor arondate, ocazie cu care au fost efectuate sase controale la domiciliul detinatorilor legali de arme, intocmindu-se un dosar penal, fiind indisponibilizat un pistol cu gaze cal.9 mm si cinci cartuse munitie aferenta. De asemenea, a fost confiscata o arbaleta, cu sase sageti in valoare de aproximativ 2250 lei.