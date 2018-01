Peste 50 de localnici din Bilca au ecologizat albia paraului de unde se capteaza apa care alimenteaza comuna FOTO

In urma actiunii au fost stranse cinci remorci de deseuri.

Peste 50 de localnici din comuna Bilca au participat, luni, la o actiune de ecologizare a paraului de unde se capteaza apa care alimenteaza comuna. Actiunea, care a avut loc la initiativa lui Sorin-Gabriel Puha, a durat peste sase ore si au fost curatati aproape 3,5 kilometri din albia paraului. Astfel, in urma acestei actiuni au fost colectate cinci remorci si un faeton de deseuri(sticle, pet-uri, saci de rafie, nailoane, doze, papuci, plasticuri, resturi de materiale de constructii). "In ciuda vremii care parea ca nu este prielnica pentru asemenea actiune, peste 50 de persoane au fost prezente(dintre care 14 care primesc ajutoare sociale), iar cateva utilaje mecanice si un faeton au asigurat transportul deseurilor colectate. Cateva gospodine din sat au facut o surpriza participantilor, in pauza de la amiaza venind cu cosuri pline cu gogosi, iar primarul comunei a oferit o gustare participantilor. Speram ca o astfel de actiune sa constituie un exemplu si pentru alti cetateni, constientizand cat de importanta este grija pentru mediul inconjurator", au transmis organizatorii.