Peste 50 de politisti la Suceava Air Show si Bucovina Rock Castle FOTO

In perioada 25 - 27 august in municipiul Suceava si in proximitatea acestuia s-au desfasurat doua evenimente de amploare, Suceava Air Show si Bucovina Rock Castle. Se estimeaza ca la evenimente au participat peste 15 mii de persoane, suceveni dar si turisti. In acest context, zilnic, peste 50 de politisti au fost angrenati in masuri de asigurarea a ordinii si linistii publice si descurajare a faptelor antisociale. Politistii de ordine publica au monitorizat atent activitatile desfasurate, iar politistii rutieri au asigurat fluidizarea traficului in zona. De asemenea, politisti judiciaristi in tinuta civila au fost in mijlocul cetatenilor pentru prevenirea furturilor din genti si buzunare si pentru descurajarea faptelor cu violenta.Totodata, parcarile din proximitatea Cetatii de Scaun dar si cele amenajate in zona Aeroportului International Suceava au fost permanent monitorizate pentru prevenirea furturilor din auto. Politistii de prevenire au derulat activitati de informare si responsabilizare a cetatenilor, fiind distribuite peste 2000 de materiale preventive realizate in cadrul campaniei "Hotii sunt creativi! Fii preventiv!" derulata in parteneriat cu GoupAma Asigurari. Mesajul transmis de politisti este unul simplu si cat se poate de logic: cand esti la un astfel de eveniment(spectacol aviatic, concert rock, etc.) impreuna cu familia casa ta devine mai vulnerabila daca nu iei cateva masuri de prevenire a furturilor din locuinta. Urmare a masurilor dispuse, pana la aceasta ora nu au fost inregistrate evenimente negative. Nu au fost sesizate agresiuni dar nici furturi sau alte fapte antisociale. Prezenta activa in teren a politistilor suceveni, alaturi de colegii de la Politia Locala si jandarmi a dus la desfasurarea in conditii de deplina siguranta a activitatilor programate in cadrul celor doua evenimente, sucevenii dar si turisii bucurandu-se in siguranta de momentele deosebite pregatite de organizatori. De asemenea, politistii rutieri s-au concentrat si pe siguranta traficului si prevenirea tragediilor rutiere generate de cei care consuma alcool si se urca la volan. Prezenta la timp a politistilor in trafic pe traseele care duc spre locatiile de organizare a celor doua evenimente, dar si pe raza localitatilor limitrofe a dus la prevenirea accidentelor rutiere, nefiind inregistrat nici un eveniment negativ. "Politistii vor fi in continuare prezenti pentru asigurarea ordinii si linistii publice in ultima zi a festivalului Bucovina Rock Castle si recomanda cetatenilor sa sesizeze de indata orice fapta antisociala fie direct echipajelor de politie aflate la fata locului, fie prin SNUAU 112", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.

Recomandari politisti:

Cand plecati de acasa:

Incercati sa creati aparenta ca se afla cineva in locuinta, prin instalarea unor dispozitive de aprindere si stingere automata a luminilor in locuinta sau colectarea frecventa a corespondentei, de catre un vecin sau o persoana de incredere.

Rugati un vecin sa va supravegheze locuinta. Nu lasati sume mari de bani sau valori in casa.

Nu postati pe retelele de socializare mesaje din care sa reiasa ca sunteti departe de casa, intrucat poate constitui o invitatie pentru hoti!

Nu lasa ferestrele deschise!

Nu depozita cheile de la casa in locatii improprii!

Siguranta autoturismului:

Daca doriti sa va odihniti putin, nu opriti in locuri necunoscute si mai ales izolate.

Cautati popasurile special amenajate in acest sens.

Parcati autoturismul intr-un spatiu bine iluminat sau pazit, inchideti geamurile si asigurati-va ca l-ati incuiat.

Atunci cand opriti, fie si pentru un scurt popas, nu lasati cheile in contact si asigurati-va ca ati inchis portierele si geamurile. Obiectele de valoare lasate la vedere in masina (genti, posete, telefoane mobile, laptopuri, camere video, bagaje) pot fi tentante pentru hoti.

Indiferent de perioada pentru care parasiti autovehiculul, nu uitati sa conectati sistemul de alarma.

Nu lasati niciodata in autoturism actele masinii, bani sau alte documente importante.