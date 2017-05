Peste 50 de sanctiuni contraventionale aplicate de politistii suceveni intr-o singura zi

In cadrul actiunii au fost aplicate amenzi in valoare de 31.135 lei si au fost controlate 121 de autovehicule.

Politia municipiului Vatra Dornei a organizat si executat, miercuri, pe raza de competenta o actiune in sistem integrat pe linia asigurarii unui climat de ordine si liniste publica, prevenirea accidentelor rutiere si a infractiunilor de natura economico-financiara. In cadrul actiunii au fost aplicate 51 sanctiuni contraventionale in valoare de 31.135 lei, au fost retinute patru premise de conducere, a fost retras un certificat de inmatriculare si au fost controlate 121 de autovehicule. Miercuri, ora 10.45, o patrula de politie a oprit pentru control pe DJ 174D din comuna Dorna Candrenilor, autoutilitara condusa de un localnic de 41 de ani. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, politistii au constatat faptul ca, barbatul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. Politistii au intocmit in cauza dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de "conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul fara a poseda permis de conducere", ce va fi solutionat procedural.