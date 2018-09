Peste 500 de copii au participat la activitati interactive derulate de IPJ Suceava pe linie de educatie rutiera FOTO

Peste 500 de copii si aproape 300 de parinti au participat in data de 22 septembrie, intre orele 11.00 si 13.00, la un curs de educatie rutiera, sustinut de Politia Romana in toate parcarile de pe raza judetului apartinand unui hypermarket. Copiii, dar si parintii au avut ocazia sa invete cum pot deveni pietoni exemplari si cum pot preveni accidentele rutiere. Politia Romana a organizat cea de a cincea editie a campaniei de educatie rutiera 'Verde la educatie pentru circulatie'.Copiii, cu varste intre 4 si 10 ani, au fost invitati sa participe, in sectoarele special amenajate din parcarile magazinelor Lidl din intreaga tara, societate partenera in proiect, pentru a invata de la politisti cum pot deveni pietoni exemplari.La nivelul judetului Suceava au fost organizate 7 astfel de activitati: 4 in municipiul Suceava, 1 in municipiul Falticeni, 1 in municipiul Radauti si 1 in municipiul Campulung Moldovenesc, in locatiile special amenajate din parcarile magazinelor Lidl. 20 de politisti rutieri si din cadrul Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii au participat la evenimente si au organizat activitati interactive cu copiii.Alaturi de parinti, cei mici au aflat de la politisti ce reguli de circulatie trebuie sa respecte pe drumul catre scoala, locul de joaca sau catre casa, inclusiv semnificatia semnelor de circulatie. In cadrul activitatilor desfasurate au fost organizate orasele miniaturale, unde copiii au aplicat cele invatate de la politisti, pentru a demonstra ca pot deveni pietoni responsabili.Cei mai tineri participanti la trafic au fost rasplatiti cu premii si cu materiale informative privind regulile de circulatie. Toti copiii participanti au primit carti de educatie rutiera, orare scolare, bratari fosforescente si, bineinteles dulciuri.