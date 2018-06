Peste 580 de sanctiuni, in valoare de peste 280.000 lei, aplicate de politistii suceveni in minivacanta de 1 Iunie

Pe durata minivacantei de 1 Iunie, la nivelul judetului Suceava au actionat, zilnic, 88 patrule de mentinere a ordinii si linistii publice. S-a asigurat interventia la 174 de evenimente si au fost constatate 108 de infractiuni, 12 dintre acestea in flagrant. Politistii au actionat pentru pastrarea ordinii si sigurantei publice, apararea patrimoniului public si privat, asigurarea unui climat de siguranta rutiera si a transporturilor feroviare, pentru ca toti sucevenii, dar si turistii sa se bucure in liniste de aceasta minivacanta. Astfel, pentru cresterea gradului de siguranta rutiera, in perioada 01-03 iunie, au fost desfasurate actiuni pe drumurile publice comunale, judetene, nationale si europene, fiind retinute 60 de permise de conducere(zece pentru alcool, 30 pentru viteza excesiva si 20 pentru depasiri neregulamentare si alte abateri). De asemenea, au fost retrase 12 de certificate de inmatriculare. Au fost aplicate 582 sanctiuni contraventionale. Cele mai multe(525) au fost aplicate la regimul rutier, 40 fiind aplicate pentru acte de tulburare a ordinii si linistii publice, iar 17 pentru fapte de alta natura. Valoarea sanctiunilor aplicate este de 282.511 lei. De asemenea, au fost confiscate bunuri in valoare de 100 lei.