Peste 6000 de materiale pirotehnice confiscate de politisti dupa un control in Bazarul Suceava. Miercuri, politistii Serviciului Arme Explozivi Substante Periculoase - IPJ Suceava, l-au surprins in flagrant in Bazarul Suceava, pe un localnic de 46 de ani, care oferea spre vanzare, o baterie de artificii cu 42 focuri, din clasa pirotehnica F3, fara documente si autorizatie. Totodata, la o taraba amplasata pe aleea de la intrarea in complexul comercial, politistii au depistat un alt barbat de 51 ani, din aceeasi localitate, autorizat sa desfasoare activitati de comert cu articole pirotehnice, din categoriile F1 si P1, in timp ce oferea spre vanzare 208 articole pirotehnice din clasa a II-a, precum si 6.498 articole pirotehnice a caror clasa nu era mentionata pe etichete.In cauza s-au intocmit dosare penale, fiecare din cei doi barbati identificati de politisti fiind cercetati sub aspectul comiterii infractiunii de "orice operatiuni cu articole pirotehnice efectuate fara drept", fapta prevazute de Legea nr. 126/1995 republicata. Cele 6.707 articole pirotehnice(aproximativ 40 kg) au fost ridicate de politisti, in vederea continuarii cercetarilor."Politistii reamintesc faptul ca este interzisa detinerea, utilizarea si vanzarea catre publicul larg a articolelor pirotehnice de divertisment din categoriile 2, 3 si 4, a articolelor pirotehnice de scena(T1 si T2) si a altor articole pirotehnice din categoria P2, din motive de ordine si siguranta publica, securitate si pentru protectia mediului.Persoanele fizice sau juridice autorizate pot folosi articolele pirotehnice de divertisment numai cu luarea masurilor de protejare a persoanelor, bunurilor materiale, animalelor si a mediului", a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.

Nu este permisa folosirea articolelor pirotehnice in urmatoarele situatii:

a) intre orele 24.00 ÅŸi 06.00, cu exceptia evenimentelor de interes local, national sau international, in baza aprobarii autoritatilor locale;

b) la o distanta mai mica de 50 de metri de constructiile de locuinte cu pana la patru niveluri si la mai putin de 100 de metri fata de cele cu peste patru niveluri;

c) la o distanta mai mica de 500 de metri de instalatiile electrice de inalta tensiune, de locurile de depozitare ÅŸi livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalatiile de gaze.

d) la o distanta mai mica decat cea prevazuta de reglementarile in vigoare pentru obiectivele chimice si petrochimice ori pentru alte obiective care prezinta pericol de incendiu sau explozie;

e) in locurile in care exista riscul producerii de alunecari de teren, avalanse sau caderi de pietre;

f) pe drumurile publice deschise circulatiei rutiere, pe aleile pietonale si in spatiile deschise cu aglomerari de persoane;

g) la o distanta mai mica de 500 de metri de paduri.

Totodata, in conformitate cu legislatia in vigoare, este permisa organizarea de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment din categoriile 3 si 4 numai in conditiile in care exista acordul primariei, al inspectoratului pentru situatii de urgenta judetean si avizul inspectoratului judetean de politie pe a carui raza se executa jocurile respective.

Orice operatiune cu articole pirotehnice, efectuata fara drept, constituie infractiune ÅŸi se pedepseste cu inchisoare de la trei luni la un an sau cu amenda. De asemenea, comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 si P1 catre persoane cu varsta sub limita prevazuta de lege, respectiv 18 ani, precum si comercializarea catre publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de catre pirotehnicieni, constituie infractiuni si se pedepsesc cu inchisoare de la trei luni la un an sau cu amenda.