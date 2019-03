Peste 70 de kilometri de drumuri judetene vor fi asfaltati in acest an, a anuntat luni presedintele Consiliului Judetean Suceava, Gheorghe Flutur. Lucrarile urmeaza sa fie demarate in aceasta saptamana. Flutur a precizat ca prioritatile sunt drumul de la Suceava la Dolhasca, si drumul de la Stulpicani la Ostra, cele doua portiuni fiind serios deteriorate. 'Chiar incepand de astazi, sau de maine, vor aparea imediat covoare asfaltice, pentru ca drumurile nu arata foarte bine. De asemenea si in zona de munte s-a frezat, la Moldovita, unde avem niste portiuni care in urma acestei ierni nu arata foarte bine. Se lucreaza si pe ruta Stulpicani – Ostra, unde astept sa scot la licitatie intreaga portiune de drum. Dar pana atunci vom face niste plombari pentru ca drumul arata destul de rau. Avem lucrari si in alte zone din judet si am cerut sa se deschida fronturi de lucru cat mai multe. Anul acesta, Consiliul Judetean Suceava va avea lucrari destul de multe pe covoare asfaltice, undeva la peste 70 de kilometri', a declarat presedintele Consiliului Judetean Suceava. Acesta s- intalnit, luni dimineata, cu reprezentantii firmelor care urmeaza sa modernizeze patru dintre drumurile judetene. 'Am discutat amanuntele tehnice. Nu au niciun motiv sa nu inceapa lucrarile cand vremea le permite. Deja au anuntat ca trimit de astazi topografii in teren ca sa se apuce de treaba', a declarat Gheorghe Flutur.