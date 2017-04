Peste 80 de copii nevoiasi au primit cadouri de Paste de la politistii suceveni FOTO

Peste 80 de copii proveniti din familii nevoiase au primit cadouri de Paste dar si dulciuri, in perioada 10 - 14 aprilie. Politistii, impreuna cu Brian Douglas - vechi colaborator in cadrul actiunilor preventive - au oferit cadouri copiilor din familiile care locuiesc in catunul din proximitatea comunei Stroiesti, acolo unde in case saracacioase, nealimentate la energie electrica, locuiesc peste 20 de copii.Unii dintre ei au rezultate foarte bune la scola chiar daca sunt nevoiti sa isi faca temele la lumina lumanarii. De asemenea, cadouri, dulciuri si carti au primit si alti peste 60 de copii, in special din mediul rural."Sunt gesturi venite din suflet si actiuni menite sa aline suferinta unor oameni cu care viata nu a fost atat de darnica.Tuturor copiilor si sucevenilor, politistii le ureaza Sarbatori Pascale fericite si Sarbatori in Siguranta!" a precizat Ionut Epureanu, purtator de cuvant IPJ Suceava.