Peste doua tone de materiale pirotehnice confiscate de politistii suceveni

De la inceputul sezonului rece, politistii suceveni au confiscat in cadrul actiunilor desfasurate peste doua tone de materiale pirotehnice detinute sau comercializate ilicit.

Potrivit lui Ionut Epureanu, purtatorul de cuvant I.P.J. Suceava, zilnic sunt desfasurate actiuni pentru prevenirea incidentelor generate de utilizarea neautorizata a materialelor pirotehnice, politistii actiunand in pete si tirguri si desfasurand totodata, activitati de prevenire si informare atat in mediul scolar cat si cu reprezentantii unitatilor economice.

Serviciul de Ordine Publica, Serviciul Arme Explozivi Substante Periculoase si Compartimentul de Analiza si Prevenire a Criminalitatii din cadrul I.P.J. Suceava, in cooperare cu Politia orasului Vicovu de Sus, forte de jandarmi, reprezentanti ai D.S.V.S.A. Suceava si ai Garzii Forestiere Suceava au actionat, in cursul zilei de sambata, pe raza orasului Vicovu de Sus pentru prevenirea si combaterea transportului si comercializarii ilicite de produse agricole si produse de provenienta extracomunitara, dar si a comertului ilegal cu articole pirotehnice.

Au fost verificate 45 de societati comerciale, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, producatori agricoli. De asemenea, au fost controlate 16 autovehicule de transport.

In cadrul actiunii a fost identificata in flagrant o femeie de 36 de ani din orasul Vicovu de Sus care comercializa ilegal articole pirotehnice, politistii intocmind dosar de cercetare penala.

Totodata, au fost aplicate 36 de sanctiuni contraventionale, in valoare de 56.070 lei si au fost confiscate bunuri industriale in valoare de 1.720 lei.

Politistii Compartimentului de Analiza si Prevenire a Criminalitatii au desfasurat actiuni de informare a cetatenilor cu privire la pericolele la care se expun adultii dar in special copiii ca urmare a folosirii neautorizate a materialelor pirotehnice. De asemenea, reprezentantii unitatilor economice si benzinariilor au fost instruiti cu privire la prevederile legale in domeniul depozitarii, transportului, comercializarii si utilizarii materialelor pirotehnice.

"Multe dintre obiectele pirotehnice mici pot fi considerate foarte periculoase si va pot rani sau chiar lasa invalizi. Astfel de accidente au loc din pacate in fiecare an, in special sarbatorile de iarna. Incercati sa va protejati copiii prin a nu mai cumpara sau manevra petarde sau artificii care le pot pune viata in pericol.

Persoanele fizice nu au voie sa cumpere si sa foloseasca decat materiale pirotehnice din categoria F1. (articole pirotehnice de divertisment care prezinta un risc foarte scazut si un nivel de zgomot neglijabil si care sunt destinate utilizarii in spatii restranse, inclusiv articolele pirotehnice de divertisment destinate utilizarii in interiorul cladirilor cu destinatia de locuinta si nu trebuie sa cuprinda petarde, baterii de petarde, petarde luminoase si baterii de petarde luminoase; pocnitorile din categoria F1 nu trebuie sa contina mai mult de 2,5 mg de fulminat de argint)", a precizat Ionut Epureanu.

In ciuda recomandarilor politistilor in fiecare an aduti dar in special copii cad victime ale uzului neutorizat de materiale pirotechnice, multe dintre ele cumparate chiar de catre parinti sau cu acordul acestora.