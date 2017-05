Peste o suta de soferi au protestat vineri la Crucea fata de starea DN 17 B VIDEO

Peste o suta de soferi au protestat vineri fata de starea DN 17 B, pe tronsonul cuprins intre localitatile Crucea si Chiril. Soferii au vrut sa atraga atentia autoritatilor cu privire la starea proasta in care se afla drumul. Acestia spun ca isi distrug zilnic masinile in drumul plin de gropi.

Locuitorii din zona au lansat si o petitie online adresata ministrului Transporturilor, Razvan Cuc:

"Prin prezenta petitie, doresc sa va aduc la cunostinta despre starea deplorabila in care se afla DN17B pe tronsonul care leaga localitatile Rusca si Crucea. Pentru locuitorii acestei zone este o situatie apasatoare. Este un ciclu anual care consta in imprastierea de material antideparant(sare) pe timp de iarna, dupa care in momentul in care incepe sezonul de primavara se trece la carpirea gropilor, acest drum nefiind niciodata refacut in intregime.Cel mai apropiat oras de aceste localitati rurale este Vatra Dornei. Imaginati-va ca pentru fiecare operatiune obisnuita: o vizita la spital, plata unei rate bancare, deplasarea la gara, etc, locuitorii trebuie sa se deplaseze catre acest oras fiind nevoiti de fiecare data sa suporte calvarul provocat de catre situatia in care se afla carosabilul. Suntem cetateni de buna credinta, cu toate taxele auto achitate la zi, insa va rugam sa ne aveti si dumneavoastra in vedere, ca reprezentant al statului in domeniul transporturilor. Ganditi-va la gradul de uzura care apare la autoturisme dupa trei-patru drumuri dus-intors, efectuate saptamanal pe aceasta ruta descrisa mai sus. Privim cu incredere toate proiectele de infrastructura care se desfasoara in sectorul central-vestic al tarii, insa dorim sa va aducem la cunostinta ca acest tronson de drum este dat uitarii de foarte mult timp iar reabilitarea lui incepe sa devina un vis indepartat pentru locuitorii acestei regiuni. In stilul in care se degradeaza de la an la an, in curand il vom putea scoate din circuitul national de infrastructura si-l vom putea trece la categoria VULCANI MONTANI".