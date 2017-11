In cadrul actiunii au fost retinute doua permise de conducere.

Peste o suta de vehicule de transport persoane, verificate de politistii suceveni. Au fost aplicate amenzi de aproape 7.000 lei. Serviciul Rutier si Biroul Rutier din cadrul Politiei municipiul Suceava au organizat si desfasurat, in cursul zilei de 31 octombrie, o actiune de verificare in trafic pe raza municipiului Suceava, pe linia respectarii legalitatii transportului public de persoane. In cadrul actiunii au fost verificate peste 100 de vehicule destinate transportului public de persoane. Au fost aplicate 26 de sanctiuni contraventionale in valoare de 6.960 lei, din care cinci pentru abateri la numarul de persoane in plus transportate fata de cele prevazute in certificatul de inmatriculare. De asemenea, au fost retinute doua permise de conducere. Totodata, pentru diverse abateri au fost retrase patru certificate de inmatriculare.