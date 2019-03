Piata George Enescu va fi modernizata si va fi amenajata o parcare subterana

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anuntat miercuri ca urmeaza sa fie modernizata Piata George Enescu din municipiu, lucrandu-se in prezent la proiect. Cum zona respectiva este foarte aglomerata, va fi amenajata si o parcare subterana de 70 de locuri, chiar sub piata. Valoarea totala a investitiei se ridica la 5 milioane de lei, din care 3,5 milioane pentru lucrarile propriu zise de modernizare a pietei iar 1,5 milioane parcarea subterana. Lungu a precizat ca noua parcare va avea o inaltime de 3 metri si se va reusi in sfarsit fluidizarea traficului in cea mai aglomerata zona a cartierului George Enescu.