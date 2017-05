Autorul ei este Nicolae Sacrieru, in varsta de 16 ani, elev la Colegiul National Unirea din Focsani, Vrancea, pasionat de istorie.

Asociatia APOR - Asociatia parinti pentru ora de religie ii invita pe suceveni, sambata, 27 mai, la Muzeul de Istorie, in Sala de Conferinte, ora 16, la spectacolul de teatru "Dincolo de orice", sustinut de adolescentii de la Atelierul de creatie si teatru APOR Vrancea. "Dincolo de orice" este publicata la editura Accent Print Suceava, va fi lansata cu ocazia interpretarii ei la Muzeul de Istorie Suceava si este prefatata de Emilia Chiscop, doctor in istoria presei si coordonator al unor programe educationale la Duke University, SUA. Autorul ei este Nicolae Sacrieru, in varsta de 16 ani, elev la Colegiul National Unirea din Focsani, Vrancea, pasionat de istorie, castigator al premiului I la Sesiunea de Comunicari Stiintifice la Istorie 2017, faza judeteana si al premiului I la Olimpiada de Istorie 2016, faza nationala.

Despre aceasta piesa autorul spune: Prin piesa istorica Dincolo de orice, am incercat sa arat forta pe care destinul uman, povestea personala a fiecaruia dintre noi o are in curgerea propriu-zisa a istoriei. Și mai ales faptul ca nu numai imaginea oamenilor ramasi in documentele istorice este importanta, ci si imaginea oamenilor simpli, a caror stergere din timp a numelui nu a putut stirbi in niciun fel faptele lor cu efect covarsitor in schimbarea cursului istoriei. Diferenta dintre Vasile Stoica, eroul - protagonist al piesei, al carui destin extraordinar este cunoscut de posteritate si Valeriu, un simplu roman emigrant, este aceea ca acesta din urma se poate identifica cu orice roman din America anului 1917 care a inteles si s-a implicat in marile evenimente de atunci pentru lupta Romaniei sale. Iar acest lucru nu ii diminueaza in vreun fel importanta; el ramane pentru noi un model care reprezinta o intreaga comunitate. Caci dincolo de orice, nevoia societatii noastre de astazi este aceea de a cauta niste modele acoperite de timp ale Istoriei romanilor, a caror poveste noi sa ne-o insusim si s-o ducem mai departe.

Scurta descriere a subiectului:

Actiunea se desfasoara in SUA, la Washington, in vara anului 1917. Cei trei membrii ai Misiunii romanesti - Vasile Stoica, Vasile Lucaciu si Ioan Mota - au plecat in Statele Unite ale Americii in numele Romaniei pentru a pleda in favoarea cauzei romanesti si, in special, pentru unirea Transilvaniei cu Vechiul Regat.

Distributia este urmatoarea: Bogdan Barbu - Vasile Stoica, membru al Misiunii Patriotice in SUA, Alexandru Pusca - Vasile Lucaciu, membru al Misiunii Patriotice in SUA, Teodor Matau - Ioan Mota, membru al Misiunii Patriotice in SUA, Nicolae Sacrieru - Jusserand, ambasadorul Frantei in SUA; gazda membrilor Misiunii Patriotice, Ovidiu Saghin - Joe, ziarist american in Washington, Oana Savulescu - Marry, experta pe probleme de cultura si civilizatie la Muzeul din Washington, Andrei Sacrieru - Valeriu, roman emigrat in SUA, care traieste la Washington

Teodora Mirica - Elena, sotia lui Valeriu, Antonia Mirica - Gabriela, fiica lui Valeriu si a Elenei

Anca Sfirnog - Mihaela, sora vitrega a lui Valeriu, Ana Mindroiu - Melania, sora Elenei

Tudor Sacrieru si Narcisa - copiii mai mici ai lui Valeriu si ai Elenei

Mottoul piesei este: "In permanenta celalalt ma poate descoperi pe mine insumi, in celalalt eu ma pot revedea pe mine insumi, dupa cum ma pot ascunde sau nega." (Mihai Gheorghiu - "Romania dincolo de trecut. Eseu despre experienta servitutii")