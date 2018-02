Biletele costa 60 lei si pot fi cumparate de la secretariatul Casei de Cultura a Sindicatelor Suceava, intrare B, etajul 1, tel 0230 523 718.

Sucevenii sunt asteptati in data de 25 martie, de la ora 19.00, la piesa de teatru "Te iubesc, dar nu pe tine", la Casa de Cultura a Sucevei. "Te iubesc, dar nu pe tine" scoate in evidenta ca fiecare om casatorit, barbat sau femeie, se gandeste uneori cum ar fi sa incerce macar o data sexul cu alta persoana. Dincolo de iubire, ipocrizie sau blazare, fiecare are un coridor intunecat, plin de patimi josnice si placere. Vlad o aduce acasa pe Sorina.Sorina este maritata. Dar este si naiva si prost informata, deoarece e convinsa ca sotul sau, pe numele lui Andrei, e plecat si el in delegatie. Sotul insa este in dormitor cu amanta, Marina, ferm convins ca sotia se afla la multi kilometri departare. Abia cand se intalnesc si incearca sa isi ascunda amantii prin casa incepe comedia. Caci intotdeauna radem de necazul altora. Si cand vedem pe scena o situatie prin care am trecut si noi, parca radem si mai tare.Subiectul dulce-amar, dar mereu actual, este dezvoltat in registru comic de o distributie irezistibila: Alina Chivulescu, Leonid Doni, Anca Dinicu si Andreas Petrescu.Inspirata din situatii de viata la care fiecare s-a gandit sau le-au trait, "Te iubesc, dar nu pe tine" completeaza seria comediilor scrise de Andreas Petrescu, in care de la naivitate la situatii amuzante imposibil de reale, nu e decat un pas . Biletele costa 60 lei si pot fi cumparate de la secretariatul Casei de Cultura a Sindicatelor Suceava, intrare B, etajul 1, tel 0230 523 718.